Meghan et Harry “voulaient avoir leur propre bureau comme les Cambridges à Frogmore”, selon un expert en sinistres | Royale | Nouvelles

Le commentateur royal a également suggéré que la décision de la reine et du prince Charles de leur refuser leur propre équipe médiatique s’est avérée être la « goutte d’eau finale ». Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué les observateurs royaux lorsqu’ils ont annoncé en mars 2018 qu’ils créeraient leur propre foyer. L’annonce a été la première indication que tout n’allait pas bien entre les Cambridges et les Sussex dans les coulisses.

Le couple royal a déclaré qu’il aurait besoin d’un personnel distinct de celui qu’il partageait avec le duc et la duchesse de Cambridge.

Dans le cadre des changements, Meghan et Harry souhaitaient créer leur nouveau bureau de presse pour gérer leurs relations avec les médias.

Cependant, ils en ont été empêchés par la reine et le prince Charles, qui ont insisté sur le fait que leurs affaires seraient gérées par le palais de Buckingham.

L’expert royal Camilla Tominey a déclaré au documentaire d’ITV “Harry et William: qu’est-ce qui s’est passé?”: “Harry et Meghan veulent leur propre bureau comme les Cambridges, leur propre bureau à partir de Windsor, de Frogmore Cottage où ils vivaient au temps.

“Plutôt que de créer leur propre bureau de presse, le duc et la duchesse de Sussex ont été informés qu’ils seraient intégrés au palais de Buckingham.”

Mme Tominey a poursuivi: “C’est à ce moment-là que la reine et le prince Charles interviennent et disent” non, nous gérerons vos affaires “.

La scission entre les deux ménages s’est encore accentuée quelques mois plus tard, en juin.

C’est alors que Meghan et Harry ont révélé qu’ils quitteraient la Royal Foundation que les deux frères avaient initialement créée.

Comme alternative, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré qu’ils créeraient leur propre association caritative, Sussex Royal.