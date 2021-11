Meghan et Kate peuvent réconcilier les jeunes avec le cabinet, selon un expert – ‘Shot of glamour’ | Royale | Nouvelles

Molly Mulshine, co-animatrice du podcast de US Weekly Royally Us, considère qu’il y a encore de l’espoir que la monarchie séduise les jeunes grâce aux duchesses Meghan et Kate. Bien que les deux femmes ne soient pas nées aristocrates, Mme Mulshine pense que leur effet sur le public en tant que femmes royales puissantes et de haut niveau en fait des atouts pour la famille royale.

Elle-même millénaire (personnes nées entre 1981 et 1996), l’animatrice de podcast considère la monarchie comme une source de divertissement à plusieurs niveaux pour les jeunes générations.

Molly Mulshine a déclaré à Express.co.uk: «En ce qui concerne la royauté, je suis là pour la mode (et les potins – que personne ne prétende être au-dessus des potins).

«En tant qu’aîné du millénaire, j’ai adoré l’autel de Kate Middleton depuis qu’elle a été photographiée pour la première fois en train de se promener dans Chelsea à Uggs.

«Cela m’a toujours intrigué de voir comment une princesse en attente mélangeait les styles royaux guindés, appropriés et oserais-je dire ennuyeux avec la vie régulière d’une vingtaine d’années.

« Ces photos de paparazzi d’elle et de William se fourrant dans des taxis après une de trop à Mahiki ? Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Je suis aussi une ventouse pour Diana, comme beaucoup d’Américains.

Selon une enquête YouGov de 2021, 69% des 18-24 ans au Royaume-Uni ne souhaiteraient pas que la monarchie perdure malgré le rôle centenaire de la royauté en tant que dirigeants caritatifs et personnalité publique.

Pour résoudre le fossé entre les 18-24 ans et la Couronne, l’hôte de Space Trash: Lifestyles of the Rich and Uranus pense que capitaliser sur les histoires de Diana, Meghan et Kate en tant que roturiers devenus princesses sera toujours une aspiration.

Le remède pourrait être d’inscrire sous les projecteurs d’autres célébrités féminines stylées qui sont assez loin dans la lignée de la succession au trône britannique.

« Si les gens peuvent se marier, pourquoi certains beaux-parents ou cousins ​​ne peuvent-ils pas faire partie du giron ?

« Tout le monde n’a pas besoin d’être un descendant direct de la reine !

« Oui, je me rends compte que cela va à l’encontre de l’objectif d’une monarchie héréditaire – mais une it girl buzzy est une it girl buzzy quelle que soit sa filiation exacte !

« Les membres de la famille royale ne semblent pas comprendre l’importance d’un peu de poussière d’étoile dans leurs rangs. »

Pour Mme Mulshine, l’avenir de la monarchie est entre les mains des Cambridges et des Sussex.

«Je pense que si William et Kate ont des problèmes avec les jeunes, c’est à cause de la querelle perçue entre eux et Harry et Meghan.

«Il est impossible d’analyser ce qui s’est réellement passé avec ces quatre-là et les histoires entrent dans le territoire de la théorie du complot.

« Si ces quatre-là peuvent enterrer la hache de guerre, je pense que vous verrez le soutien des jeunes à la monarchie augmenter considérablement. »