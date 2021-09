Meghan et Prince étaient destinés à quitter le Royaume-Uni, a prédit l’astrologue de la princesse Diana | Royale | Nouvelles

La célèbre astrologue Debbie Frank, qui conseillait la princesse Diana, a prédit à juste titre il y a trois ans que Harry et Meghan quitteraient le Royaume-Uni pour de bon. En 2018, l’année où le monde entier a regardé le prince Harry et Meghan Markle se marier, Mme Frank a étudié les deux tableaux des jeunes mariés et a prédit que le couple prendrait, à un moment donné, la décision de quitter le Royaume-Uni et leurs responsabilités royales.

Debbie Frank n’est pas seulement une astrologue de renom, mais elle était aussi une amie très chère de la défunte princesse Diana. Parler à OK ! Magazine à propos de ses prophéties, elle a mentionné que Diana aurait approuvé Meghan.

“Diana aimait les gens qui étaient eux-mêmes, qui étaient réels, et elle aurait vraiment aimé Meghan”, a-t-elle déclaré.

“Ils auraient établi un lien fort.”

“Il y a quelque chose à propos de Meghan qui est un peu vulnérable mais expressif aussi, et Diana aurait été liée à cela.”

Dès le début, Mme Frank a estimé que l’actrice américaine n’aurait “aucun soutien immédiat” au Royaume-Uni en cas de temps difficiles.

“C’est difficile de se marier avec la famille royale, il y a une tradition, un protocole et des cerceaux à franchir, c’est une entreprise énorme.”

À propos de Harry et Meghan se déplaçant de l’autre côté de l’étang, elle a prédit: “Il ne serait pas autorisé à Harry de vivre à l’étranger en tant que membre de la famille royale, mais je peux voir un déménagement international…”

Tout comme elle avait raison à propos de leur déménagement, elle les a également vus rester forts ensemble et devenir parents.

L’astrologue de renom était également la confidente de Diana et rendait régulièrement visite à son amie pour déjeuner au Palais, ayant le privilège de se lier d’amitié avec la princesse du peuple à huis clos.

S’exprimant sur le documentaire d’ITV, Diana, elle se souvient de la défunte princesse de Galles comme de quelqu’un qui était “juste très ouvert, très plein de contradictions, comme le sont la vie personnelle et émotionnelle de la plupart des gens”.

Elle a déclaré: «Diana avait juste une capacité extraordinaire à se connecter avec le public.

« Elle avait quelque chose en elle qui n’était pas pratiqué, qui n’était pas faux. Rien de tout cela n’a été fabriqué, c’était entièrement naturel.