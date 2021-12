Meghan King met les pendules à l’heure sur « Distance » avec Ex Cuffe Biden

Alors que la cause de Meghan roiest séparé de Cuffe biden n’est pas clair, l’ancienne star de télé-réalité a éliminé une raison potentielle de leur divorce.

Mercredi 29 décembre, l’ancienne de Real Housewives of Orange County a déclaré dans une déclaration à E! News que la distance n’avait pas joué de rôle dans leur rupture. « Cuffe vivait avec moi. Nous n’avions aucune distance », a-t-elle déclaré. « Nous avons vécu ensemble tous les jours depuis le jour de notre rencontre. Il n’y avait pas de distance Cali / MO. Il n’y avait aucune longue distance du tout. »

Meghan avait précédemment confirmé leur séparation dans une histoire Instagram partagée le 27 décembre: « De nombreux médias et individus m’ont demandé de commenter l’état de mon mariage. Je suis secoué. Cette situation est profondément dévastatrice. Ce n’est évidemment pas ce que J’ai imaginé quand j’ai fait mes vœux – et je suis choqué et attristé par la façon dont les choses ont tourné. »

« En ce moment, je demande votre grâce et votre gentillesse », a-t-elle poursuivi, « alors que je navigue dans ce labyrinthe de chagrin avec ma famille. »