Meghan King partage une photo du mariage avec le président Joe Biden, le neveu de Jill Biden: ‘M. et Mme Owens

Meghan O’Toole King, ancienne de « Real Housewives of Orange County », est dans le bonheur après son mariage avec Cuffe Owens.

« Nous savions juste », a écrit King, 37 ans, à côté d’une photo Instagram du couple heureux affichant de larges sourires après avoir échangé leurs noces lundi. « Je vous présente M. et Mme Owens », a-t-elle ajouté.

Owens, 42 ans, est le fils de la sœur cadette et conseillère politique de Biden, Valerie Biden Owens. La cérémonie a eu lieu lundi en Pennsylvanie. La Maison Blanche a décrit l’événement comme un « petit mariage familial au domicile de Valerie et Jack Owens ».

Owens est un avocat basé à Los Angeles tandis que King est surtout connu comme star de télé-réalité, écrivain et co-animateur du podcast « Intimate Knowledge ».

Meghan King était auparavant mariée à l’ancien joueur de baseball de la Ligue majeure Jim Edmonds et ils partagent trois enfants. (Jamie McCarthy/. pour EJAF)

King a déclaré dans une interview au magazine Brides qu’elle et Owens « se sont connectés sur une application de rencontres, ont envoyé des SMS pendant un jour ou deux, puis ont passé cinq heures consécutives au téléphone la première fois que nous nous sommes parlé ».

« Au moment où cet appel a pris fin, Cuffe était réservé et emballé pour un vol à destination de Saint-Louis qui a décollé dans environ huit heures. En une semaine, nous étions de retour sur la côte est, rencontrant sa famille et commençant à planifier notre avenir ensemble », a-t-elle révélé. « Nous ne nous sommes pas quittés pendant des semaines. »

Elle était auparavant mariée à l’ancien joueur de baseball de la Ligue majeure Jim Edmonds et ils partagent trois enfants ensemble: sa fille Aspen, 4 ans et demi, et les fils jumeaux Hart et Hayes, 3 ans.

Edmonds a demandé le divorce en octobre 2019 à la suite d’un scandale de sexto et d’une prétendue liaison avec la nounou de leurs enfants qu’il a finalement nié.

Meghan King a partagé des photos de son mariage avec Cuffe Owens, le neveu du président Biden et la première dame Jill Biden. (Photo de : Charles Sykes)

Ils ont finalisé leur divorce en public en mai, et à l’époque, King a déclaré qu’elle n’avait aucune émotion à propos de la séparation.

« Je ressens la même chose qu’avant qu’il ne soit finalisé », a-t-elle admis à Us Weekly. « Je pense que c’est, comme, une fermeture énergique, ce qui est important, mais je veux dire, j’apprends à être indépendant depuis que nous nous sommes séparés, depuis que le divorce a été déposé, et cela fait presque, je suppose, un an et demi maintenant.

« Alors c’est juste – ça fait du bien », a-t-elle poursuivi. « Cela fait du bien de laisser ça derrière moi et de regarder vers l’avenir. Je veux passer ma vie avec un partenaire. Je suis une personne loyale et monogame. J’ai eu beaucoup de plaisir à sortir ensemble, mais je suis j’espère vraiment m’installer et trouver ce partenaire. »

