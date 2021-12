Meghan roi consacre 2022 à ses enfants.

Après avoir clôturé un chapitre de sa vie, l’ancienne star de Real Housewives of Orange County est prête à passer à autre chose. « Résolution 2022 », a-t-elle légendé le 30 décembre sur la photo Instagram de ses trois enfants sur la plage en Floride. « Je vais sortir maman du s – t cette année. Top ça. Vas-y, qu’est-ce que tu as. »

Le vœu de Meghan à ses enfants intervient peu de temps après avoir confirmé sa rupture avec son mari depuis deux mois, Cuffe biden. « De nombreux médias et individus m’ont demandé de commenter l’état de mon mariage », a-t-elle écrit dans un article publié le 27 décembre sur Instagram. « Je suis secoué. Cette situation est profondément dévastatrice. Ce n’est évidemment pas ce que j’imaginais lorsque j’ai fait mes vœux – et je suis choqué et attristé par la façon dont les choses se sont déroulées. »

Après une romance éclair, Meghan, 37 ans, et Cuffe, 42 ans, se sont mariés le 11 octobre lors d’une cérémonie intime en Pennsylvanie. Le mariage du duo a eu lieu au domicile des parents de Cuffe, Valérie Biden Owens et Jack Owens. Parmi les participants ? Les proches de Cuffe, y compris son oncle, le président Joe Biden et Première Dame Jill Biden.