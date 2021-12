Meghan King souffre d’une perte de cheveux au milieu de la séparation de son mari

La star de Real Housewives of Orange County, Meghan King, est malheureusement aux prises avec un problème de santé très spécifique au milieu de sa séparation d’avec son mari Cuffe Biden Owens. Elle a récemment publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle a exprimé qu’elle souffrait de perte de cheveux. La veille de Noël, la nouvelle a éclaté que King et Owens s’étaient séparés après un peu plus de deux mois de mariage.

King a publié dimanche une bobine Instagram dans laquelle elle a raconté comment son anxiété et sa dépression se manifestent, selon Reality Blurb. Elle a sous-titré le clip en écrivant qu’elle est « toujours moi » et a ajouté: « Je m’aime ». La vidéo montrait une photo de l’ancienne femme au foyer dans laquelle ses cheveux sont tirés en queue de cheval. Elle a sous-titré la vidéo en partageant qu’elle avait subi une perte de cheveux autour de ses tempes et a noté qu’elle s’engageait également à « s’arracher le visage ».

Tout en notant les effets secondaires physiques de son anxiété et de sa dépression, King a ensuite partagé les manières positives dont elle gère sa santé mentale. La star de télé-réalité a expliqué qu’elle aime faire du yoga chaud, des activités de plein air pour prendre l’air et passer du temps de qualité avec sa famille. L’alun du RHOC a publié la vidéo quelques jours après qu’il a été signalé qu’elle s’était séparée de son mari, Owens. King et Owens se sont mariés le 11 octobre dans la maison de ses parents en Pennsylvanie. Le couple séparé a échangé ses vœux seulement quelques semaines après avoir rendu public leur relation en officialisant les choses sur Instagram. L’oncle d’Owens, le président Joe Biden, et la tante, le Dr Jill Biden, ont assisté aux noces.

Lundi, King a publié une déclaration sur son histoire Instagram au sujet de la scission. Elle a partagé qu’elle était « ébranlée » par l’épreuve et que la situation était « dévastatrice ». King a poursuivi: « Ce n’est évidemment pas ce que j’imaginais lorsque j’ai fait mes vœux – et je suis choqué et attristé par la façon dont les choses se sont déroulées. J’avance avec mes enfants alors que nous traitons en privé notre douleur et commençons à lâcher prise. rêves brisés. » Elle a terminé sa déclaration en écrivant: « En ce moment, je demande votre grâce et votre gentillesse alors que je navigue dans ce labyrinthe de chagrin avec ma famille. » Bien que King et Owens n’aient pas d’enfants ensemble, elle a trois enfants – sa fille Aspen et ses jumeaux Hayes et Hart – qu’elle partage avec son ex-mari Jim Edmonds.