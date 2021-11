Meghan, la duchesse de Sussex, surprend avec une visite au spectacle d’Ellen DeGeneres

Les ducs de Sussex, dans la liste la plus influente du Time 0:45

(.) – Meghan, l’épouse du prince Harry, apparaît dans « The Ellen DeGeneres Show » lors de sa première visite à un talk-show télévisé depuis qu’elle est devenue membre de la famille royale britannique.

Anciennement connue sous le nom de duchesse de Sussex, Meghan a rencontré DeGeneres pour un épisode qui sera diffusé aux États-Unis ce jeudi, ont annoncé mercredi les producteurs de l’émission.

Il s’agissait de la première grande apparition télévisée de Meghan depuis qu’elle et Harry ont accordé à Oprah Winfrey une interview explosive en mars et ont expliqué leur mécontentement face à la vie au sein de la famille royale.

L’ancienne actrice de « Suits », qui a abandonné sa carrière d’actrice lorsqu’elle a épousé Harry en 2018, a raconté une anecdote sur ses multiples auditions alors qu’elle débutait en tant qu’actrice à Los Angeles, selon un extrait de son apparition surprise.

« J’avais ce très vieux Ford Explorer Sport et à un moment donné, la clé a cessé de fonctionner du côté conducteur, je ne pouvais donc pas entrer dans la porte », a-t-il déclaré à DeGeneres.

« Donc, après les auditions, je me garais à l’arrière du parking, ouvrais le coffre et montais, fermais la porte derrière moi et me traînais sur tous les sièges pour sortir. C’est comme ça que j’allais et venais. »

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales et déménagé en Californie en 2020, Meghan et Harry ont largement limité leurs sorties publiques à des événements caritatifs ou à des conférences faisant la promotion du travail de leur fondation Archewell sur des questions allant de la désinformation des médias aux femmes, à la faim et à la santé mentale.

Ils ont également signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify pour produire leurs propres émissions de télévision et podcasts.