Meghan Markle, 12 ans, interviewée après avoir combattu le sexisme publicitaire télévisé avec une lettre – VOIR LA VIDÉO | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex, alors âgée de seulement 12 ans, décrit sa décision d’écrire à Procter & Gamble après avoir regardé la publicité pour du liquide vaisselle à l’école. Dans l’interview, la jeune Meghan dit qu’elle était “furieuse” à la suggestion “les femmes se battent contre des casseroles et des poêles graisseuses” – et a demandé à l’entreprise de changer la ligne en “les gens se battent contre des casseroles et des poêles graisseuses”.

Elle dit à Nick News : « Je suis Meghan Markle. J’ai 12 ans.

« Les publicités – elles disent beaucoup de choses que la plupart des gens ne remarquent même pas. Principalement des publicités pour la lessive et la vaisselle.

“Quand j’ai vu la publicité pour la première fois, je savais qu’il fallait faire quelque chose parce que j’étais furieux.

« Et j’ai dit ‘Attendez une minute, comment quelqu’un pourrait-il dire ça ? Je pense que je vais écrire une lettre.

Elle s’est souvenue des garçons de la classe qui avaient commenté après avoir regardé la publicité : « Oui, c’est là que les femmes appartiennent – dans la cuisine.

Sa réponse à cela était : “Cela me fait penser qu’ils vont grandir en pensant que les filles sont moins qu’eux – vous savez, comme les garçons sont meilleurs que les filles.”

Trois mois après que Meghan a envoyé sa lettre, l’annonce a été remplacée par sa suggestion.

Et, 28 ans plus tard, en mai 2021, la Fondation Archewell à but non lucratif de Meghan et Harry a annoncé un partenariat mondial pluriannuel avec Procter & Gamble, axé sur l’égalité des sexes.

LIRE LA SUITE: Sarah Ferguson rompt le silence sur l’interview de Meghan et Harry avec Oprah

« En parcourant les chaînes, nous avons vu une publicité pour le nouveau liquide vaisselle Ivory Clear.

« Dans la publicité, ils disaient ‘Les femmes luttent contre la graisse’, ce qui signifie que seules les femmes font la vaisselle.

“Quand j’ai entendu cela, les garçons de ma classe ont commencé à dire ‘Ouais, c’est là que les femmes ont leur place : dans la cuisine’.”

Elle poursuit : « Alors je me demandais si vous pouviez changer cela en ‘People all over America’.

“Merci,

“Meghan Markle.”