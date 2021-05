Meghan Markle a averti le procès “pas encore terminé” alors qu’une rangée de dommages “très compliquée” commençait | Royal | Nouvelles

Meghan Markle devra endurer un “processus très très compliqué pour essayer de régler” le coût des dommages qui lui sont dus par le Mail dimanche, selon les commentateurs royaux. La duchesse de Sussex a obtenu gain de cause contre Associated Newspapers pour des allégations de confidentialité et de droits d’auteur, qu’elle a lancées après que des extraits d’une lettre manuscrite qu’elle avait envoyée à son père en 2018 aient été publiés sans sa permission. Chris Ship et Lizzie Robinson, animateurs du podcast ITV Royal Rota, ont expliqué pourquoi «il y en aura plus» à venir.

M. Ship a déclaré aux auditeurs: “Le juge a de nouveau non seulement tranché en faveur de Meghan sur la vie privée, comme il l’a fait plus tôt cette année, il a maintenant trouvé faveur de Meghan sur le droit d’auteur.

“Cela signifie que Meghan n’a pas seulement obtenu les 90% de ses coûts pour le jugement sommaire, elle a également obtenu les 10%.

“Donc, cela a coûté beaucoup d’argent au Mail de dimanche et ce ne sont que les coûts.

“Les dommages sont tous censés être liés aux ventes de journaux et au nombre de clics qu’ils ont obtenu en ligne sur Mail Online.”

Il continue: «C’est quelque chose sur lequel ils doivent encore se disputer.

«Les avocats du Mail on Sunday disaient cette semaine que c’était un processus très très compliqué à essayer et à mettre en place.

«Ils doivent déterminer quel genre de gain monétaire ils ont tiré de cette histoire particulière.

“Donc, même si nous avons eu une autre décision cette semaine, ce n’est pas encore tout à fait terminé.”

Cela est venu après que des avocats agissant au nom de la reine et Jason Knauf, un ancien secrétaire royal aux communications, ont tous deux déclaré qu’ils n’avaient rien à voir avec la lettre.

Au cours des auditions, il est apparu que Meghan avait partagé électroniquement un projet de cette lettre avec M. Knauf.

Le Mail on Sunday a donc soutenu que le droit d’auteur n’était pas uniquement celui de la duchesse, mais les avocats de M. Knauf ont déclaré qu’il avait «catégoriquement» nié être co-auteur.

En conséquence, Lord Justice Warby a de nouveau statué en faveur de Meghan.