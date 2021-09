Meghan Markle a averti que le nouveau travail de Piers Morgan lui “donnerait des cauchemars” | Royale | Nouvelles

Il a été annoncé hier que le diffuseur au franc-parler accueillera une nouvelle émission télévisée mondiale. Piers a quitté de manière sensationnelle Good Morning Britain plus tôt cette année après avoir déclaré qu’il ne croyait pas aux affirmations de la duchesse de Sussex dans son interview controversée d’Oprah Winfrey.

S’exprimant hier soir à la Scarsdale Tavern à Kensington, où il a rencontré Meghan en 2016, l’homme de 56 ans a averti que son nouveau travail serait “l’étoffe de cauchemars” pour la duchesse.

Piers a déclaré au Sun: «Et je dois dire un merci spécial à Meghan.

“Alors que nous sommes assis à boire maintenant, il y a cinq ans, je l’ai rencontrée ici.

«Et je parie qu’elle était assise là à célébrer mon départ de Good Morning Britain, donc ce mouvement sera pour elle l’étoffe des cauchemars.

« Alors bravo Meghan ! »

Piers, qui a vivement critiqué l’épouse du prince Harry, va rejoindre News Corp et Fox News Media dans le cadre d’un accord qui le verra animer une émission télévisée diffusée les soirs de semaine au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.

Il a promis que l’émission serait un “forum intrépide pour un débat animé”.

L’ancien rédacteur en chef du journal rédigera également deux chroniques hebdomadaires en ligne pour le New York Post et le Sun.

« Je suis également ravi de devenir chroniqueur pour The Sun et le New York Post, deux marques de journaux brillamment réussies et populaires.

“Je rentre à la maison et nous allons nous amuser.”

La nouvelle émission télévisée de Piers sera diffusée sur talkTV lors du lancement de la chaîne au début de 2022.

Il a quitté GMB en mars à la suite d’une dispute sur ses commentaires sur les affirmations de Meghan dans son interview avec Oprah.

Discutant de l’interview à l’émission ITV le lendemain, Piers a déclaré qu’il ne croyait pas aux affirmations de Meghan.

Ses commentaires ont suscité plus de 50 000 plaintes, le plus grand nombre de l’histoire de l’Ofcom.

Mais plus tôt ce mois-ci, le chien de garde des médias a déclaré qu’il avait constaté que GMB n’avait pas enfreint le code de diffusion à cause de ses commentaires.

La duchesse se serait plainte directement auprès de la patronne d’ITV, Carolyn McCall, mais Piers a quitté GMB après avoir refusé de s’excuser à l’antenne.