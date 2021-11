Meghan Markle a causé de la « frustration » aux membres de la famille royale après avoir reconnu son erreur | Royale | Nouvelles

Plus tôt cette semaine, la duchesse de Sussex s’est excusée auprès du tribunal pour ne pas avoir oublié qu’elle avait autorisé son ancien secrétaire aux communications Jason Knauf à informer les auteurs du livre révélateur non officiel, Finding Freedom, sur elle-même et le prince Harry quittant la famille royale. Dans une déclaration de témoin, M. Knauf a déclaré que le livre était « discuté de manière routinière », ce qui a été « discuté directement avec la duchesse à plusieurs reprises en personne et par courrier électronique ».

Cependant, Meghan Markle a déclaré qu’elle ne s’était pas souvenue des échanges.

« J’accepte que M. Knauf ait fourni des informations aux auteurs du livre et qu’il l’ait fait à ma connaissance, pour une réunion qu’il avait prévue avec les auteurs en sa qualité de secrétaire à la communication », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« L’étendue des informations qu’il a partagées m’est inconnue.

« Lorsque j’ai approuvé le passage, je n’ai pas eu l’avantage de voir ces courriels et je m’excuse auprès du tribunal pour le fait que je ne m’étais pas souvenu de ces échanges à l’époque.

« Je n’avais absolument aucune volonté ou intention d’induire l’accusé ou le tribunal en erreur. »

Maintenant, le Times rapporte que la duchesse admettant une erreur devant le tribunal provoque une «frustration» au sein de la haute direction royale et des gestionnaires de la société.

Selon un initié, la famille royale a d’abord conseillé à Meghan de ne pas porter plainte.

« Il y a de la frustration jusqu’au sommet parce que beaucoup de gens leur ont dit qu’il n’était pas sage de poursuivre l’affaire », ont-ils déclaré.

« Il n’y a pas de danse joyeuse à ce sujet, personne ne porte le t-shirt » je vous l’avais dit « , ce sont des membres de la famille, mais à long terme, c’est probablement pourquoi vous ne voulez pas vous impliquer. »

Selon The Times, Gerrard Tyrrell, l’un des avocats les plus fiables de la famille royale, a tenté de dissuader Harry et Meghan de poursuivre Mail On Sunday et MailOnline pour avoir publié une lettre qu’elle a écrite à son père avant son mariage.

Une source royale a déclaré: « Avant que Harry et Meghan n’appuient sur la gâchette, nous voulions leur expliquer à quoi cela ressemblerait si cela allait jusqu’au bout et y faire face. »

Mais le couple a quand même décidé de porter plainte. Meghan a remporté la victoire dans son procès contre le tabloïd britannique dans un jugement plus tôt en mai 2021 avant que le média ne décide de faire appel.