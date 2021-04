Meghan Markle a contacté Chrissy Teigen après avoir perdu son bébé Jack ⋆ .

Chrissy Teigen a révélé que Meghan Markle l’avait contactée après une fausse couche dévastatrice.

Le mannequin et mari John Legend a tragiquement perdu son petit garçon, Jack, 20 semaines après le début de sa grossesse.

Apparaissant sur la montre What Happens Live! après l’émission d’hier, elle a répondu à une question de fans sur la question de savoir si elle avait réussi à “ se connecter personnellement ” avec la duchesse de Sussex – qui a également fait une fausse couche en juillet.

“ Ouais, elle a été si gentille avec moi depuis que nous nous sommes connectés ”, a déclaré le joueur de 35 ans à Andy Cohen. «Elle m’avait écrit sur le bébé Jack et sa perte.

“ Elle est vraiment merveilleuse et si gentille, tout aussi gentille que tout le monde le dit.

‘C’est pourquoi vous regardez tout et vous vous dites: “Mon Dieu, qu’est-ce qui ne va absolument pas avec les gens qu’ils doivent faire de cette personne si méchante ou si folle?” quand c’est aussi simple que d’être aussi gentil que tout le monde le dit.

Chrissy Teigen a révélé que Meghan Markle l’avait contactée à propos de sa fausse couche (Photo: .)



Meghan Markle a également subi une perte de bébé (Photo: .)

«C’est une personne vraiment merveilleuse.

Chrissy a également révélé qu’elle avait parlé à Meghan après son interview à la bombe d’Oprah, ajoutant: “ Je pense que sa vérité est sa vérité depuis le tout début. ”

L’auteur et gourmande ont tragiquement perdu son troisième enfant l’année dernière, des mois avant sa date d’accouchement en février.

Elle a récemment révélé qu’elle et John, qui partagent également Luna et Miles ensemble, prévoyaient d’honorer leur petit garçon en un hommage dans leur nouvelle maison, plantant un arbre dans les portes en son honneur – avec ses cendres dans le sol.

“ Nous avons cette nouvelle maison que nous construisons et cet arbre est planté à l’intérieur de la maison, ce qui est très relatable, oui, tout le monde a un arbre d’intérieur ”, a-t-elle déclaré au magazine People.

“ La raison pour laquelle je le voulais était pour que les cendres de Jack puissent être dans ce sol et qu’il puisse être avec nous tout le temps et grandir à travers les belles feuilles de cet arbre et toujours faire partie de nous.

«Il n’était pas juste un moment dans le temps. Il était réel et il était réel pour nous et nous l’aimions.

