Meghan Markle a de bonnes raisons de conserver son titre royal malgré le contrecoup | Royale | Nouvelles

Neil Sean a suggéré sur sa chaîne d’information quotidienne à quel point le titre de la duchesse de Sussex est « très utile » et « fait parler les gens » aux États-Unis, malgré ce que ses détracteurs peuvent dire, et par conséquent est essentiel pour monétiser et attirer l’attention sur elle. activités commerciales et politiques à travers le monde.

M. Sean a suggéré que la « vraie raison pour laquelle les gens sont confus » à propos de l’utilisation continue de son titre par Meghan depuis son départ de la famille royale provient du fait qu’elle aurait suggéré que les titres « ne signifient rien pour elle ».

Il a ajouté: «Mais il est intéressant de noter que les personnes derrière Megan réalisent la valeur, tout à fait, de ces titres.

« Et je pense que pour Meghan elle-même, elle ne serait pas assez stupide pour ne pas penser qu’elles sont très utiles. »

Il a suggéré que l’utilisation du titre de duchesse serait « particulièrement » utile lors de la vente de livres, en essayant d’écrire des discours et en « se ralliant au Congrès ».

JUST IN Royal Family LIVE : Pas spécial ! Les mesures politiques de Meghan se retournent contre eux alors que les États-Unis se retournent contre la duchesse

Le commentaire du Congrès fait référence à une lettre récente que la duchesse de Sussex a écrite à la présidente Nancy Pelosi et au chef de la majorité démocrate Chuck Schumer exigeant un congé parental payé pour tous les citoyens américains.

Mais si la lettre a suscité des éloges, elle a également suscité un examen minutieux de la décision de Meghan d’utiliser son titre pour signer la lettre, certains commentateurs suggérant qu’il s’agissait d’un dépassement de la royauté dans le monde politique.

Malgré cela, M. Sean a affirmé qu’une source proche de Meghan avait suggéré qu’il y avait en fait une « bonne raison » pour laquelle elle continuait à utiliser son titre dans son travail quotidien.

Selon la source de l’expert royal, M. Sean a affirmé que la duchesse de Sussex elle-même « prétendait » qu’elle avait « le droit » d’utiliser son vrai titre.

LIRE LA SUITE « C’est un sale jeu ! » Meghan a mis en garde contre la course à la présidence car elle n’a pas de «peau assez épaisse»

Il a dit que c’est parce qu’il s’agit de son « titre officiel de mariage » et qu’il est donc raisonnable de continuer à l’utiliser.

Me Sean a ajouté : « C’est vrai, ils ont le droit d’utiliser leurs titres ! Il n’y a pas d’erreur à ce sujet.

«Mais cela signifie bien sûr qu’à chaque fois qu’elle l’utilise, elle est assurée d’une communication mondiale de la part des anti-royaux… qui pensent qu’ils la capitalisent et la monétisent plus important encore.

« Et je pense que le fait qu’ils aient tous les deux décidé de s’enfuir et qu’ils voulaient une vie différente de celle de la famille royale, alors pourquoi devraient-ils alors s’encombrer d’utiliser leurs titres dans tout? »

A NE PAS MANQUER



L’expert est allé plus loin en déclarant que sa prétendue source proche des Sussex « sait, en particulier aux États-Unis, que le titre a encore du poids » et « fait parler les gens ».

Il a également affirmé que la source a déclaré: « Meghan insiste pour qu’on lui donne l’utilisation de son titre complet dans toute la littérature et, le marquage et la programmation… tout ce qui se passe sous cette bannière.

« Donc, quoi qu’ils disent sur le fait de ne pas vouloir faire partie de la famille royale ou d’être piégé…

« Ils n’ont certainement pas la valeur du nom de la monarchie! »