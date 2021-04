Meghan Markle a déclaré que «l’ambition ultime est d’être présidente» après avoir commencé à sortir avec Harry | Royal | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, a démissionné de ses fonctions de membre senior de la famille royale avec le prince Harry et a déménagé à Los Angeles avec leur fils Archie l’année dernière. Le duc et la duchesse de Sussex ont depuis signé plusieurs accords dans le but de se rendre financièrement indépendants de la famille royale. Mais le commentateur royal Richard Eden a déclaré que Meghan voulait être présidente des États-Unis alors que les rapports tourbillonnaient sur la question de savoir si elle gagnerait.

S’adressant à Palace Confidential sur MailPlus, M. Eden a déclaré: « Une très bonne source a déclaré que même après que Meghan avait commencé à sortir avec le prince Harry, elle avait déclaré que son ambition ultime était d’être présidente.

« Cela semble de plus en plus probable et quelle perspective fascinante ce serait. »

La commentatrice royale Victoria Murphy a ajouté: «Ce serait absolument extraordinaire si cela se produisait et totalement sans précédent.

«Je ne dirais jamais jamais, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit sur les cartes dans un proche avenir.

«Tous ceux à qui j’ai parlé semblent suggérer que c’est le cas.

«Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que l’un des défis pour Harry et Meghan est maintenant d’être considéré comme autre que la famille royale.

«Tout ce qu’ils font, leur identité est façonnée par la famille royale et je ne vois pas comment cela pourrait ne pas être le cas.

« Si elle devenait présidente, leur héritage serait complètement différent. »

« Il ne fait aucun doute que ce qui compte dans les années à venir pourrait amener Meghan à avoir une carrière politique ou une carrière à dimension politique parce qu’elle est citoyenne américaine. Nous ne savons tout simplement pas.

«Ce que nous savons, c’est que l’accord Netflix est très lucratif et apportera certaines récompenses.

« Nous savons également qu’il ne fait aucun doute qu’ils semblent très heureux aux États-Unis. »

Cela survient alors que le duc et la duchesse de Sussex ont été dépouillés de leurs prestigieux patronages alors que le couple a confirmé que Megxit était permanent.

La décision de Harry et Meghan de quitter la monarchie et de s’installer aux États-Unis pour rechercher la liberté personnelle et financière a eu un coût.