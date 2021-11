Meghan Markle a défendu son apparition à la télévision pendant la journée après une réaction de colère | Royale | Nouvelles

À la suite de l’interview, la duchesse a été critiquée par certains commentateurs royaux pour son apparition dans l’émission télévisée à succès. Alors que certains comme Piers Morgan et Camilla Tominey ont soulevé des questions sur l’apparence, l’auteur de la biographie non officielle des Sussex, Omid Scobie, a pris sa défense. M. Scobie a affirmé que la duchesse était simplement apparue dans une émission de télévision et n’avait rien fait de mal.

Il a déclaré sur les réseaux sociaux : « Les gens se rendent compte qu’il ne s’agissait que d’une apparition télévisée en journée et non d’un crime de guerre, n’est-ce pas ?

À la suite de son commentaire, les abonnés ont également convenu que certaines des réactions à l’interview avaient été exagérées.

Un utilisateur nommé Joanna a déclaré: « Exactement. Les gens malheureux s’en prennent toujours aux gens heureux et Meghan et Harry sont clairement très très heureux.

« Ça doit exaspérer tous les ennemis ! »

Une autre utilisatrice, Angela, a ajouté : « Je peux juste imaginer ce qui est dit par certains.

« Elle n’a qu’à respirer et elle sera critiquée pour avoir mal agi.

« J’évite intentionnellement tout discours négatif, choisissant plutôt de rejoindre ceux qui célèbrent sa joie évidente. »

Un autre utilisateur nommé From700Isles a ajouté: « C’était amusant et mignon, a mis en évidence de bonnes causes et une élévation.

Meghan a parlé de son plaisir d’avoir deux enfants avec le prince Harry.

Elle a également révélé les différences entre avoir un et deux enfants.

En effet, elle a décrit avoir un enfant comme passe-temps et l’autre comme étant le véritable test de la parentalité.

Commentant ses débuts en tant qu’actrice en difficulté, Meghan a également révélé une anecdote hilarante concernant son ancien Ford Explorer Sport.

En raison d’une porte côté conducteur défectueuse, Meghan a été forcée de monter dans sa voiture par le coffre.

Elle a déclaré: « Il avait sa propre vie.

« J’avais donc ce très vieux Ford Explorer Sport, et à un moment donné, la clé a cessé de fonctionner côté conducteur, donc vous ne pouviez pas entrer par la porte, donc après les auditions, je me garais à l’arrière du parking beaucoup, et j’ouvrais le coffre et montais dedans, puis je le refermais derrière moi et rampais sur tous mes sièges pour sortir.