Meghan Markle a dit au prince Harry qu’elle avait des pensées suicidaires juste avant l’événement royal | Royal | Nouvelles

Le prince Harry s’est ouvert sur l’un des moments les plus difficiles de la vie de sa femme lors de la série documentaire qu’il a co-créée avec Oprah Winfrey, Le moi que tu ne peux pas voir. Apparaissant dans l’émission Apple TV +, le duc de Sussex a évoqué le fait que Meghan se sentait suicidaire lors de sa première grossesse.

Elle a dit à Oprah: «Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante.

“Et je me souviens – je me souviens comment il m’a juste bercé.”

Meghan se souvient avoir avoué ses difficultés à Harry quelques heures à peine avant d’assister à un engagement au Royal Albert Hall de Londres.

Au cours de sa série documentaire, le prince Harry a partagé son souvenir de la nuit.

Il a déclaré: «Les gens ont vu la photo de nous nous serrant la main alors que nous entrions dans le Royal Albert Hall de Londres pour un événement caritatif.

«Elle était enceinte de six mois à l’époque.

«Ce que les gens ne comprennent peut-être pas, c’est que plus tôt dans la soirée, Meghan a décidé de partager avec moi les pensées suicidaires et les aspects pratiques de la façon dont elle allait mettre fin à ses jours.

«La chose la plus effrayante pour elle était sa clarté de pensée – elle ne l’avait pas perdue.

«Elle n’était pas folle. Elle ne se soignait pas, que ce soit par le biais de pilules ou d’alcool, elle était absolument sobre.

“Elle était complètement saine d’esprit. Pourtant, dans le calme de la nuit, ces pensées l’ont réveillée.”

Harry a déclaré qu’il n’aurait pas été possible pour lui et Meghan d’annuler leur présence à l’événement.

Il a poursuivi: “Il n’y avait pas d’option pour dire, vous savez quoi, ce soir, nous n’allons pas y aller car imaginez les histoires qui en découlent.

«Alors que ma femme et moi étions sur ces chaises, se serrant la main, au moment où les lumières s’éteignent, Meghan se met à pleurer.

«Je suis désolé pour elle mais je suis aussi très en colère contre moi-même parce que nous sommes coincés dans cette situation.

Lors de The Me You Can’t See, qui a été publié aujourd’hui, le duc de Sussex a également parlé de sa propre santé mentale et de ce qui l’a amené à demander de l’aide professionnelle pour faire face à son chagrin et à ses problèmes de santé mentale.

Meghan, a-t-il déclaré, a joué un rôle important dans sa décision de chercher un thérapeute.

Il a dit: «J’ai vu des médecins généralistes. J’ai vu des médecins. J’ai vu des thérapeutes. J’ai vu des thérapeutes alternatifs.

«J’ai vu toutes sortes de gens, mais c’était une rencontre et une rencontre avec Meghan.

«Je savais que si je ne faisais pas la thérapie et ne me réparais pas, j’allais perdre cette femme avec qui je pourrais voir passer le reste de ma vie.

«Quand elle a dit: ‘Je pense que vous avez besoin de voir quelqu’un’, c’était en réaction à une dispute que nous avions.

«Et dans cet argument sans le savoir, je suis revenu à Harry, 12 ans.

