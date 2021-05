Meghan Markle a «éclaboussé de cadeaux» après avoir fait un «effort supplémentaire» pour l’anniversaire d’Archie | Royal | Nouvelles

Archie Harrison Mountbatten-Windsor a célébré jeudi son deuxième anniversaire. Le duc et la duchesse de Sussex ont marqué sa journée spéciale en publiant une nouvelle photo mignonne de leur petit garçon sur leur site Web Archewell. La photographie rare était accompagnée d’un appel aux dons de sympathisants pour aider à l’effort de vaccination contre le coronavirus dans le monde.

On pense que la famille Sussex a célébré cette journée spéciale dans son manoir de Santa Barbara en Californie.

Meghan et Harry ont écrit un poème personnalisé sur la carte d’anniversaire d’Archie et l’ont comblé de cadeaux, y compris des jouets pour le jardin et une nouvelle tenue à porter lors de sa journée spéciale, selon une source.

Ils ont déclaré à US Weekly: «Alors que Harry et Meghan élèvent Archie pour qu’il soit mis à la terre, ils font un effort supplémentaire le jour de son anniversaire.

«Ils ont fait sa carte eux-mêmes et ont écrit un doux poème à l’intérieur, ont éclaboussé des cadeaux – y compris des jouets d’extérieur – et lui ont acheté la tenue d’anniversaire la plus mignonne.»

Meghan et Harry ont ravi les fans royaux en publiant une nouvelle photo d’Archie jeudi soir.

Sur la photo en noir et blanc, Archie peut être vu debout dans un champ tenant un grand bouquet de ballons remplis d’hélium dans sa main droite.

Le petit bambin, rarement montré au public, tourne le dos à la caméra et porte un jean, des baskets et un pull.

La nouvelle image contraste fortement avec le contenu publié par Meghan et Harry pour son premier anniversaire.

Meghan et Harry ont annoncé qu’ils attendaient une fille lors de leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey en mars.

Le duc a suggéré que l’arrivée d’une fille compléterait sa famille.

Il a dit à l’animateur américain de l’émission de chat: «Juste pour avoir un garçon et une fille, que pouvons-nous demander de plus?

«Nous avons notre famille. Nous avons, vous savez, nous quatre et nos deux chiens, et c’est génial.