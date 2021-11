Meghan Markle a écrit la lettre à son papa sachant qu’elle allait fuir

Meghan Markle a écrit la lettre à son papa en sachant qu’elle allait fuir. La duchesse de Sussex a écrit à la main la fameuse lettre à son père, sachant qu’elle allait être divulguée à la presse, selon son ancien responsable de la communication.

Salut! Vous avez ce rapport intéressant qui dit, dans une déclaration de témoin publiée par la Cour d’appel, Jason Knauf a déclaré que Meghan ne croyait pas que la lettre qu’elle avait écrite et ses messages avec M. Markle seraient respectés.

« Lorsque la duchesse réfléchissait à la manière de gérer les interventions publiques croissantes de M. Markle – par souci du bien-être de son père et aussi pour protéger sa (sa) réputation – elle a exploré les options d’écrire des messages qui pourraient le convaincre de arrêter de donner des interviews, mais que je pourrais clarifier les choses s’il remettait la lettre aux médias. » « La duchesse a déclaré qu’elle écrivait la lettre en partie pour permettre au duc de démontrer à sa famille que le couple prenait des mesures pour empêcher M. Markle de continuer à interagir avec les médias. Elle a ajouté que ‘… alors qu’il est peu probable que je donne aussi à mon père un moment pour faire une pause. » M. Knauf a ajouté: « Elle m’a demandé de revoir le texte de la lettre, en disant » de toute évidence, tout ce que j’ai écrit, c’est en comprenant qu’il pourrait y avoir des fuites, j’ai donc été méticuleux dans mon choix de mots, mais veuillez me le faire savoir. si quelque chose vous apparaît comme imprésentable ‘. «

La Cour d’appel a appris comment Meghan avait demandé si elle devait appeler son père « père » dans la lettre, affirmant que cela « toucherait le cœur des gens » si cela fuyait.

« Elle a également posé une question spécifique concernant le fait de s’adresser à M. Markle en tant que » papa « dans la lettre, en disant » puisque je l’ai toujours appelé papa, il peut être logique de commencer la lettre de cette façon (même s’il est moins que paternel ), et dans le cas malheureux où elle serait divulguée, cela toucherait le cœur des gens. »

Il a ajouté que la duchesse avait « délibérément terminé chaque page au milieu d’une phrase afin qu’aucune page ne puisse être faussement présentée comme la fin de la lettre ».

« En cas de fuite, elle voulait que le récit complet soit compris et partagé comme indiqué dans la lettre. « Elle a dit qu’elle se sentait ‘fantastique’ après l’avoir écrit et a ajouté que ‘Et s’il le divulgue, alors c’est sur sa conscience (sic), mais au moins le monde connaîtra la vérité. Des mots que je ne pourrais jamais exprimer publiquement.' »

Associated Newspapers Limited (ANL), également éditeur de MailOnline, conteste une décision rendue plus tôt cette année selon laquelle la publication de la lettre de Meghan était « manifestement excessive et donc illégale ».

Au début de l’affaire mardi, le rédacteur en chef a fait valoir que la lettre « a été écrite en pensant à la consommation publique comme une possibilité ».

Comme vous vous en souvenez peut-être, Meghan Markle, duchesse de Sussex, a poursuivi ANL pour une série de rapports qui ont publié des parties d’une lettre « personnelle et privée » qu’elle a écrite à son père, M. Markle en 2018.

Il a affirmé que les cinq articles, publiés sur papier et en ligne, en février 2019, avaient abusé de ses informations privées, violé ses droits d’auteur et violé la loi sur la protection des données.

Dans son témoignage écrit devant la Cour d’appel, Meghan a nié qu’elle pensait que son père divulguerait probablement le document, mais s’était préparée à cette possibilité.

Elle a déclaré: « Alors que nous devions reconnaître que tout était possible dans les circonstances extraordinaires dans lesquelles nous vivions et donc la nécessité d’atténuer les risques de divulgation du contenu de la lettre, je ne pensais pas que mon père vendrait ou divulguerait le lettre, principalement parce que cela ne la mettrait pas sous un bon jour. » « Je n’avais pas eu de ses nouvelles depuis la semaine précédant notre mariage, mais il semblait incroyablement peu probable qu’il en révèle le contenu car ils contenaient des vérités désagréables et niaient donc les mensonges que les médias lui avaient attribués. « Le but principal de la lettre était d’encourager mon père à arrêter de parler à la presse. Pour être clair, je ne voulais rien de la lettre publiée et je voulais m’assurer que le risque qu’elle soit manipulée ou modifiée était minimisé. trompeusement, s’il devait être exploité. »

Meghan et le prince Harry avaient assisté à un événement à New York en l'honneur des anciens combattants pour la Journée des anciens combattants aux États-Unis et le jour du Souvenir au Royaume-Uni. Meghan portait cette robe rouge Carolina Herrera et des talons Giuseppe Zanotti. Meghan a déclaré sur le tapis rouge qu'elle était « toujours très fière de Harry ».

Meghan et Harry arrivent au gala Salute to Freedom pour rencontrer les récipiendaires du prix Valor pic.twitter.com/y6I2omYgEi – Carly Ledbetter (@ledbettercarly) 10 novembre 2021

