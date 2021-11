Meghan Markle a fait sa playlist de mariage seule, dit DJ Idris Elba – « Beaucoup de pression » | Royale | Nouvelles

« Meghan m’avait envoyé une playlist, donc je savais déjà ce qu’elle voulait », explique-t-il.

L’acteur, qui avait déjà joué en tant que DJ pour Madonna et avait même collaboré sur un morceau avec Sir Paul McCartney, note qu’il s’agissait tous de « concerts sous haute pression ».

Cependant, lorsqu’on lui demande ce qu’il a trouvé « le plus stressant », il répond : « Le mariage, sans aucun doute.

« Ce n’était pas comme le mariage de mon cousin.

« Ce n’était pas à la salle communautaire, à la réception.

« C’était un gros, gros problème. »

Il ajoute à propos des Sussex : « Ce sont de bons amis et je voulais m’assurer qu’ils passent un bon moment, donc il y avait beaucoup de pression. »

L’acteur a soutenu Harry et Meghan après leur décision de se retirer de leurs fonctions royales et de déménager en Californie.

«Avoir une chorale gospel noire, une épouse multiraciale, un violoncelliste noir, qui était merveilleux, un prédicateur, c’était comme une fête, et comme si des progrès avaient été accomplis.

« Dieu merci, Dieu merci. »

Le mari d’Elton, David Furnish, a également passé un agréable moment au mariage, en déclarant: « Ce qui était si inspirant, et cela semble ringard, mais le véritable amour est ce qui a vraiment brillé et c’est ce que tout le monde a ressenti, la sincérité et l’intégrité de ce vrai l’amour le jour.