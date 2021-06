Meghan Markle a fui le marché de Fidji après le rebuffade d’ONU Femmes, selon l’auteur royal Robert Lacey | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle forcée de quitter le marché de Fidji après des problèmes de sécurité

Plusieurs théories ont fait surface en 2018 lorsque la duchesse de Sussex a écourté son engagement de 20 minutes après seulement six minutes, certains commentateurs citant des problèmes de sécurité. D’autres ont affirmé que Meghan, qui avait récemment annoncé sa grossesse, se sentait mal à cause de la chaleur et de l’humidité lors de l’événement organisé par ONU Femmes.

Meghan avait accepté de rencontrer des femmes locales à Markets for Change, un projet dirigé par ONU Femmes pour améliorer la vie des vendeurs.

Mais des rapports suggèrent que la duchesse avait précédemment déclaré à son personnel qu’elle n’était pas désireuse d’y assister si l’événement portait la marque ONU Femmes.

Elle a laissé derrière elle des vendeurs fidjiens déçus qui espéraient la rencontrer au marché de Suva, la capitale fidjienne.

Les images du moment montrent la duchesse enceinte souriante alors qu’elle est escortée jusqu’à son véhicule en attente par des assistants royaux et des gardes de sécurité.

Meghan a été précipitée hors d’un marché aux Fidji (Image: GETTY)

Les assistants et les gardes de sécurité de Meghan l’ont précipitée hors du marché (Image: GETTY)

Dans une édition mise à jour de sa biographie Battle of the Brothers, l’auteur royal Robert Lacey a suggéré que Meghan avait peut-être une rancune contre ONU Femmes.

Au cours de ses années d’actrice, elle avait défendu le travail de la fondation et, en 2015, a prononcé un « discours liminaire passionnant sur l’égalité des sexes » devant les membres de l’organisme à New York.

Elle a été ovationnée par le public, dirigé par Ban Ki-moon, alors secrétaire général de l’ONU.

Cependant, M. Lacey pense que sa relation avec l’entité des Nations Unies a tourné au vinaigre lorsqu’ils n’ont pas réussi à faire d’elle une ambassadrice de bonne volonté.

LIRE LA SUITE: Le « clin d’œil affectueux » de la reine au bébé Lilibet lors de sa visite avec Joe Biden

Meghan sourit alors qu’elle est escortée jusqu’à son trajet en attente (Image: GETTY)

Au lieu de cela, “l’actrice du câble” s’est vu attribuer le rôle moindre de défenseur d’ONU Femmes tandis que des actrices hollywoodiennes, dont Nicole Kidman et Emma Watson, ont été promues, a déclaré M. Lacey.

Dans un extrait de son livre publié dans le Times, il a écrit : « Elle avait côtoyé des personnalités comme Hillary Clinton et l’acteur Kiefer Sutherland et aurait pu espérer rejoindre la liste distinguée d’ambassadeurs de bonne volonté d’ONU Femmes qui comprenait des célébrités telles que Nicole Kidman et Emma Watson.

“Mais à l’époque d’avant Harry, ONU Femmes n’attribuait à l’actrice du câble que le moindre rôle de défenseure.”

Des foules s’étaient rassemblées à l’extérieur du marché pour saluer les invités royaux, avec des habitants chantant des chansons et des enfants agitant des drapeaux.

La duchesse de Sussex a été conduite dans un véhicule alors qu’elle écourtait sa visite (Image: GETTY)

Meghan espérait peut-être qu’ONU Femmes en ferait une ambassadrice (Image: ITV)

À l’époque, un assistant du palais aurait déclaré que l’emplacement était “beaucoup plus fréquenté que prévu”.

Emily Andrews, la rédactrice royale du Mail on Sunday, faisait partie des membres du dossier de presse international pour assister à ce moment.

Elle a déclaré: “Beaucoup de femmes à qui on a dit qu’elles allaient rencontrer Meghan ne l’ont pas fait et ont exprimé leur déception par la suite.”

M. Lacey a également cité une source proche du cercle de Meghan affirmant que la duchesse ne supporte pas bien le rejet.

Chronologie de Meghan et Harry (Image: EXPRESS)

Il a parlé à un scénariste de Los Angeles qui était proche des associés de Meghan lors de son premier mariage en disant qu’elle était « gentille et souriante » jusqu’à ce qu’elle soit rejetée, ajoutant :

“Meghan ne supporte pas bien ce qu’elle perçoit comme du rejet”.

La visite aux Fidji faisait partie de la première tournée royale internationale du duc et de la duchesse de Sussex.

Meghan photographiée en train de quitter le marché d’ONU Femmes à Fidji (Image: GETTY)

Le premier jour, alors qu’ils atterrissaient à Sydney, ils ont ravi les fans royaux en leur apprenant qu’ils attendaient leur premier bébé.

Près de trois ans après la tournée, le couple partage Archie, deux ans, et le nouveau-né Lilibet.

Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, poursuivent leur travail humanitaire après le Megxit.