Meghan Markle a fustigé les commentaires d’autonomisation: “Les royaux ne le font pas” | Royale | Nouvelles

Meghan Markle est “à la limite de la politique”, selon Widdecombe

Meghan et le prince Harry ont été occupés à travailler sur leurs nouveaux accords commerciaux. Le plus important est leur accord avec Netflix, d’une valeur de 109 millions de livres sterling, dans lequel les Sussex « développeront des séries scénarisées et non scénarisées, des films, des documentaires et des programmes pour enfants pour le service de streaming ». Le premier projet de Meghan, une série animée intitulée ‘Pearl’ , est conçu pour autonomiser les jeunes femmes et les filles, une question très chère à la duchesse.

Pearl suit une jeune fille de 12 ans qui s’inspire de femmes importantes de l’histoire alors qu’elle se lance dans ses propres aventures.

Meghan s’est toujours passionnément battue pour les droits des femmes et l’égalité des sexes.

Dans les années qui ont précédé sa rencontre avec Harry, Meghan était une actrice à succès, mais s’est également fait un nom avec une multitude de projets philanthropiques.

Elle a été avocate pour ONU Femmes, ambassadrice mondiale de World Vision et conseillère pour l’association caritative britannique One Young World.

Meghan Markle avec Kate Middleton au Royal Foundation Forum. (Image : GETTY)

Meghan, Kate, William et Harry sont apparus ensemble pour la première fois lors d’un événement public. (Image : GETTY)

Alors que beaucoup ont loué sa position, d’autres ont suggéré que les membres de la famille royale ne devraient pas s’engager dans des «causes politiques».

Ann Widdecombe a parlé du documentaire 2020 de Channel 5 “Meghan: Où tout s’est-il mal passé?” sur les opinions de Meghan lors du premier Forum de la Fondation royale en 2018.

Mme Widdecombe a déclaré: “Les membres de la famille royale ne font pas cela.”

Le Forum était le premier engagement royal conjoint de Meghan et Harry avec le duc et la duchesse de Cambridge.

Meghan milite pour l’autonomisation des femmes depuis l’âge de 11 ans. (Image: GETTY)

Meghan a déclaré qu’elle était prête à « aller de l’avant » dans son engagement à défendre l’autonomisation des femmes.

Elle a déclaré : « J’entends beaucoup de gens parler de l’autonomisation des filles, de la découverte et de la connaissance de leur valeur, et de l’autonomisation des femmes – vous entendrez souvent des gens dire qu’ils aident les femmes à trouver leur voix.

« Je suis fondamentalement en désaccord avec cela parce que les femmes n’ont pas besoin de trouver une voix, elles ont une voix.

“Ils doivent se sentir habilités à l’utiliser et les gens doivent être encouragés à écouter.”

Meghan et Harry poursuivent leurs propres entreprises privées. (Image : GETTY)

Elle a ajouté: “En ce moment, avec tant de campagnes comme #MeToo et Time’s Up, il n’y a pas de meilleur moment que de vraiment continuer à mettre en lumière les femmes qui se sentent responsabilisées et les personnes qui les soutiennent.”

Mme Widdecombe s’est particulièrement opposée aux commentaires de Meghan.

Elle a poursuivi: “Le jour où la famille royale commence à s’engager dans des causes politiques est le jour où vous obtenez beaucoup de controverse.

“Il y a une très bonne raison pour laquelle les membres de la famille royale restent en dehors de la politique et c’est précisément pour éviter cela.”

Ann Widdecombe n’a pas aimé les commentaires de Meghan Markle. (Image : Canal 5)

Le combat de Meghan pour l’autonomisation des femmes a commencé à l’âge de 11 ans, lorsqu’une publicité pour du liquide vaisselle a été diffusée sur sa télévision.

La publicité disait : « Partout en Amérique, les femmes se battent contre des casseroles et des poêles graisseuses. »

Meghan a écrit à Procter and Gamble, la société à l’origine de la publicité, et à la première dame de l’époque, Hillary Clinton.

Ses efforts ont porté leurs fruits et la publicité a été modifiée en « des gens partout en Amérique ».

Meghan et Harry sont tous deux partisans de diverses causes, y compris le projet Invictus Games du duc.

Le spectacle sportif pour les membres blessés, blessés et malades de la communauté militaire fera l’objet de la propre entreprise Netflix de Harry.

Heart of Invictus suivra le parcours de concurrents du monde entier dans leur bataille pour atteindre les Jeux de l’été prochain, qui se dérouleront à La Haye en Hollande.

La date de sortie de la production multisérie n’a pas encore été confirmée.