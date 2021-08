Meghan Markle a honte d’avoir «déclenché» un nouveau prince Harry alors que Duke souffre d’une chute de popularité | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Lady Colin Campbell a affirmé que Meghan Markle avait “débouché la bouteille” d’un prince Harry moins populaire. Le duc de Sussex a récemment annoncé qu’il publierait ses mémoires, une décision qui, selon Campbell, a été motivée par sa femme. Publiés via Penguin Random House, les mémoires “intimes et sincères” devraient arriver dans les bibliothèques à l’automne 2022.

Lady Colin Campbell a déclaré : “Meghan a maintenant débouché la bouteille et a déclenché l’autre Harry, le Harry dont nous sommes tous témoins et que nous n’aimons pas.

“Le Harry qui a réduit la popularité du ‘bon Harry’, du numéro deux au dernier ou à l’avant-dernier”.

La mondaine controversée d’origine jamaïcaine a écrit plusieurs livres sur la famille royale, dont “Diana in Private” et “Meghan and Harry: The Real Story”.

Elle met régulièrement en ligne des vidéos sur YouTube qui analysent les derniers potins royaux et proposent des commentaires sur les actualités royales.

Le prince Harry a annoncé ses mémoires le 19 juillet, offrant un récit de première main « exact et tout à fait véridique » de sa vie.

Dans un communiqué, le duc de 36 ans a déclaré : « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

Penguin Random House a déclaré qu’ils étaient “ravi” de travailler avec le prince Harry sur ce dernier projet, le qualifiant de “l’une des figures mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre temps”.

Le prince Harry a annoncé que le produit de la vente de livres serait reversé à une œuvre caritative.

Des rapports suggèrent que les membres de la famille royale ont été “choqués” par l’annonce et n’avaient été informés que récemment des intentions du duc de publier un mémoire.

Le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de se retirer de la famille royale en janvier 2020.

Ils ont cité la santé mentale, l’intrusion des médias et le fossé entre eux-mêmes et des membres tels que le prince William et le prince Charles comme les principales raisons pour lesquelles ils ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale.

Le couple a depuis déménagé en Californie, où ils ont créé l’organisation à but non lucratif Archewell et signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify.