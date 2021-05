Meghan Markle «a initié Harry à la guérison ancestrale» pour «briser le cycle» de la souffrance | Royal | Nouvelles

Cela vient après qu’Harry ait dit qu’il voulait “briser le cycle” de “la douleur et la souffrance” en élevant ses enfants lors d’une interview au début du mois. Le duc et la duchesse de Sussex, attendant leur deuxième enfant, sont également parents d’un fils de deux ans, Archie.

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard, Harry décrit comment son père, le prince Charles, «m’a traité comme il était traité».

Une source proche de la duchesse a déclaré au Daily Mail “Meghan est celle qui a présenté à Harry le terme de guérison ancestrale.

«Elle a dit avoir appris le traumatisme générationnel de sa mère qui a commencé à l’emmener aux services hebdomadaires d’Agapé International et remercie son fondateur Michael Beckwith de lui avoir appris la spiritualité.

“‘Meghan a dit qu’elle et Harry venaient d’une longue lignée de douleur et de souffrance, de générations de bagage génétique et qu’il leur appartenait maintenant de briser le cycle une fois pour toutes.”

LIRE LA SUITE: Meghan Markle et le prince Harry “ rebutent ” les nounous après un “ incident ”

Il a dit: «Une fois que j’ai commencé la thérapie, c’était comme si la bulle avait éclaté. J’ai arraché ma tête du sable.

Harry a également décrit sa vie comme «un mélange entre le Truman Show et le fait d’être dans un zoo».

À propos de la relation avec son père, le duc a ajouté: «Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle afin que je ne le transmettez pas, fondamentalement.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘tu sais quoi, cela m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas. vous arriver’.”