Meghan Markle a laissé échapper le secret à Amal Clooney à New York pour une baby shower | Royal | Nouvelles

Meghan Markle: aperçu de la baby shower de New York

La duchesse de Sussex a invité la femme avocate de George Clooney à sa somptueuse célébration dans la Grosse Pomme avant de donner naissance à Archie. Meghan a passé cinq nuits dans la ville et, le quatrième jour, a déménagé à l’hôtel Mark dans l’Upper East Side, prête pour sa baby shower étoilée animée par la légende du tennis Serena Williams et son amie universitaire Genevieve. Serena avait réservé le Grand Penthouse au Mark Hotel, où une vingtaine des amis les plus proches de Meghan de son adolescence à nos jours se sont réunis pour une fête.

Selon le livre Finding Freedom, l’événement a été organisé par Jennifer Zabinski, qui avait également planifié le mariage de Serena avec le fondateur de Reddit, Alexis Ohanian.

L’événement présentait une palette de couleurs de bleus, roses, jaunes et verts, ne donnant aucune indication sur le sexe du bébé.

Meghan savait déjà qu’elle allait avoir un garçon, mais avait décidé de ne pas le rendre public.

Elle l’a dit à Amal Clooney, ainsi qu’à plusieurs autres amis, alors qu’ils se réunissaient tous pour l’événement «détendu et détendu».

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry font face à des réactions négatives pour avoir exhorté les dons malgré leur propre richesse

Meghan Markle a invité Amal Clooney à sa baby shower (Image: GETTY)

Le Mark Hotel à New York où était la baby shower (Image: GETTY)

Les co-auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont écrit: «Coordonné par Jennifer Zabinski de JZ Events, qui avait également planifié le mariage de Serena en 2017 avec l’entrepreneur Internet Alexis Ohanian, l’événement présentait une palette de couleurs de bleus, roses, jaunes et verts – sans aucun indice. au sexe du bébé.

“Non pas que les créations sans genre l’étaient nécessairement, car Meghan a tranquillement partagé qu’elle attendait un garçon avec un certain nombre d’amis à la fête, comme Amal Clooney, à qui on n’avait pas déjà dit.”

Parmi les autres invités à l’événement figuraient sa meilleure amie, la styliste canadienne Jessica Mulroney.

La créatrice de mode Misha Nonoo, l’écrivain et productrice de télévision Linsday Jill Roth, la présentatrice de CBS Gayle King, la gourou du bien-être Taryn Toomey, la chef du divertissement du câble NBC Bonnie Hammer, l’actrice Janina Gavankar et sa co-star de Suits Abigail Spencer étaient également présentes.

Misha Nonoo et Gayle King arrivent à la douche de bébé (Image: GETTY)

Meghan a également invité quelques-uns de ses amis masculins à la fête, notamment le maquilleur Daniel Martin, le coiffeur Serge Normant et Markus Anderson de Soho House.

Ils ont dîné sur un menu préparé par le chef étoilé au guide Michelin Jean-Georges Vongerichten et ont écouté la harpiste Erin Hill jouer en arrière-plan.

L’invitation d’Amal Clooney à la baby shower n’est pas sortie de nulle part.

Les Clooneys ont été invités au mariage du couple royal en 2018 et ont obtenu une place de choix dans l’église.

NE MANQUEZ PAS

Harry’s Vax Live contesté pour le camée de Joe Biden malgré l’interdiction d’exportation [REVEALED]

Le “ symbole ” de Meghan Markle du dernier clou dans le cercueil du mariage avec Trevor [INSIGHT]

Ovation debout de Kate Middleton lors d’un événement de la BBC avant Harry’s Vax Live [VIDEO]

George et Amal Clooney au mariage de Meghan et Harry (Image: GETTY)

Ils ont même été invités à la soirée plus exclusive, pour laquelle seulement 200 personnes ont participé.

George aurait été le dernier homme sur la piste de danse et a organisé la fête en versant aux gens des photos de sa tequila Casamigos.

Peu de temps après le mariage, les Sussex ont passé du temps de qualité avec les Clooneys lorsqu’ils les ont invités à leur villa au lac de Côme, envoyant leur propre jet privé pour faire voler la famille royale depuis Londres.

Ils se sont envolés vers l’aéroport de Milan et ont été conduits dans un cortège anonyme à leur Villa Oleandra, un manoir de 25 chambres.

Amal Clooney démissionne de son poste d’envoyée spéciale britannique pour le projet de loi sur le Brexit

Les Clooneys étaient là depuis un mois, accueillant une série d’amis célèbres, dont Cindy Crawford et Rande Gerber, Stella McCartney et son mari, et même la cousine de Harry, la princesse Eugénie et Jack Brooksbank.

La retraite comptait un théâtre en plein air, une piscine, un garage pour abriter les cinq motos d’époque de George, un court de tennis, une salle de sport complète, d’immenses salles de bains et une «pizzeria» avec un four à pizza spécial.

Meghan et Harry sont restés trois jours dans la luxueuse villa.

Une source a déclaré aux auteurs de Finding Freedom: «Meghan et Amal ont passé beaucoup de temps à se détendre au bord de la piscine et à jouer avec les jumeaux, pendant que George et Harry regardaient la collection de motos de George.

«Harry en a sorti un avec l’un de ses agents de protection.

«George a récemment eu un accident, donc il n’était pas encore de retour sur son vélo.»

Les Clooneys ont également accueilli à deux reprises les Sussex chez eux à Sonning, dans l’Oxfordshire.

Finding Freedom a été écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand et publié par HQ en août. Il est disponible ici