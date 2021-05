Meghan Markle a lancé un appel pour “finir ce que la révolution américaine a commencé” et “brûler la monarchie” | Royal | Nouvelles

Meghan et le prince Harry sont au centre d’un intérêt et d’une controverse sans précédent depuis leur décision de se retirer de la famille royale. Le couple a depuis parlé ouvertement de leurs luttes derrière les murs du palais. Harry, en particulier, a récemment révélé comment le fait d’être royal affectait sa santé mentale et a fait valoir que son enfance avait souffert de la façon dont la reine et le prince Philip avaient élevé son père, le prince Charles.

Les Sussex ont réservé leurs revendications les plus explosives pour une interview révélatrice avec la légende de la télévision américaine Oprah Winfrey en mars.

Ici, Meghan a affirmé qu’elle se sentait suicidaire, mais le Palais lui a dit qu’elle ne pouvait pas demander d’aide.

Le couple a également affirmé qu’un membre anonyme de la famille royale avait fait des commentaires racistes sur la couleur de la peau du bébé Archie.

Et, bien que l’interview ait reçu un accueil mitigé au Royaume-Uni, les Sussex ont suscité une indignation généralisée aux États-Unis.

Il y a eu des appels à « finir ce que la révolution américaine a commencé » et à « brûler » la monarchie de la part d’Américains enragés sur les réseaux sociaux.

Serena Williams, la star du tennis américain qui a co-organisé la baby shower de la duchesse en 2019, a déclaré que Meghan était victime d’une “oppression systématique”.

Elle a déclaré: “Meghan Markle, mon amie altruiste, vit sa vie – et donne l’exemple – avec empathie et compassion.

“Elle m’apprend chaque jour ce que signifie être vraiment noble. Ses mots illustrent la douleur et la cruauté qu’elle a vécues.

“Je connais de première main le sexisme et le racisme que les institutions et les médias utilisent pour vilipender les femmes et les personnes de couleur afin de nous minimiser.”

LIRE LA SUITE : L’apparence Apple TV+ du prince Harry déchirée : « Narcissisme !

Jon Favreau, rédacteur de discours de l’ancien président américain Barack Obama, a déclaré : “Personne ne peut interviewer comme ça. Incroyablement talentueux.”

Cependant, dire que ce point de vue est partagé à l’unanimité aux États-Unis serait trompeur.

Maureen Callahan, une journaliste écrivant dans le New York Post, a brutalement déchiré plusieurs des affirmations de Meghan peu de temps après la diffusion de l’interview.

Elle a décrit certaines des affirmations comme des “whoppers”, en particulier la déclaration liminaire de Meghan : “Je n’avais pas l’intention de dire quelque chose de choquant”.

Mme Callahan a écrit: “S’il vous plaît. Comme nous le savons tous, Meghan n’est pas une très bonne actrice. Ou une dissimulatrice.

“” Toute la grandeur attachée à ce truc “, a déclaré Meghan, n’a jamais rien signifié, ne fait pas du tout partie de l’attraction.

“Dit la femme qui a invité Oprah Winfrey et George Clooney à son mariage – des stars qu’elle n’avait même jamais rencontrées.”

Et de retour au Royaume-Uni, les techniques d’interview de Mme Winfrey n’ont pas impressionné les personnalités des médias britanniques.

Le président de GB News, Andrew Neil, a fait valoir que Mme Winfrey “n’a jamais poussé” les Sussex à expliquer si l’une de leurs affirmations était vraie.

Il a déclaré à BBC Radio 4: “C’est de la dynamite comme interview, c’est un reportage mondial.

“Je pense que c’est plus dommageable pour la famille royale que l’interview de Diana car c’est un problème beaucoup plus important.

“L’interview de Diana portait essentiellement sur cette famille germanique plutôt dysfonctionnelle avec laquelle elle s’était mariée, incapable de montrer ses émotions, qui l’avait poussée à divorcer et tout le reste. C’était une histoire personnelle.

“Bien sûr, Oprah Winfrey ne les a jamais poussés à déterminer si c’était vrai ou non, à les pousser sur les problèmes et à faire un bon travail en tant qu’intervieweur au lieu de dire” voici une balle molle, le long de la jambe, frappez-la pendant six .'”