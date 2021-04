Meghan Markle a manqué alors que les fans royaux s’inquiètent pour le prince Harry «solitaire» aux funérailles de Philip | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex, très enceinte, a été informée de ne pas se rendre au Royaume-Uni depuis leur domicile de Montecito, en Californie, par son médecin. Le couple attend son deuxième enfant en été. Meghan gardera sans aucun doute un œil vigilant sur leur fils Archie qui aura deux ans en mai et est également resté aux États-Unis. Un ami de Meghan a déclaré que la duchesse espérait que la famille royale se réunirait pour les funérailles et «mettrait leurs différences de côté» après que le couple eut révélé des divisions au sein de l’entreprise lors d’une interview à la bombe avec Oprah Winfrey.

Elle est également «disposée à pardonner et à aller de l’avant», selon l’amie car c’est «ce que le prince Philip voudrait».

Le prince Harry a fait une silhouette solitaire sans sa femme à ses côtés pour les funérailles de son grand-père.

Les fans royaux ont partagé leurs inquiétudes concernant le retour «solitaire» de Harry au Royaume-Uni – bien qu’il soit entendu que Meghan a été en contact quotidien avec son prince de l’autre côté de l’étang.

Bien qu’elle ne soit pas présente à l’enterrement aujourd’hui, il est entendu que la duchesse de Sussex a laissé une note manuscrite sur une couronne pour le duc d’Édimbourg.

La couronne a été conçue par Willow Crossley et comprenait l’Acanthus mollis qui est la fleur de la Grèce en reconnaissance de l’héritage de Philip.

La couronne a été triée sur le volet par Meghan et Harry et a été placée dans la chapelle St George avec la note.

Il comprenait également du houx de mer, pour représenter les Royal Marines, des campanules pour la gratitude et l’amour éternel, du romarin pour signifier le souvenir, de la lavande pour la dévotion et des roses en l’honneur de juin étant le mois de naissance de Philippe.

Harry fut momentanément réuni avec son frère William avant que le duc de Cambridge ne soit emmené pour prendre part au cortège funèbre.

Le prince avait l’air ému lorsqu’il est arrivé à la chapelle St George sur le terrain du château de Windsor, la même église où le duc de Sussex a épousé Meghan il y a environ trois ans.

Meghan et Harry étaient restés en contact étroit avec la reine et le prince Philip malgré la distance.

Harry se souvint hilarante de la façon dont le duc fermait simplement l’ordinateur portable à la fin d’un appel vidéo.

Selon une amie, Meghan et Philip «avaient un lien spécial» et «elle l’adorait».

Au cours de l’interview à la bombe du mois dernier, Meghan et Harry ont allégué que des remarques sur la couleur de la peau d’Archie avaient été soulevées par un membre de la famille royale avant sa naissance.

La duchesse a également détaillé des problèmes de santé mentale bouleversants qu’elle estimait que la famille royale avait ignorés au cours de ses premières années en tant que membre du cabinet.

Plus tard, Oprah a révélé qu’Harry avait insisté sur le fait qu’elle avait révélé que la reine et le prince Philip n’étaient pas la source des remarques racistes présumées.

Meghan et Harry ont démissionné de leurs fonctions royales supérieures en 2020 et ont déménagé aux États-Unis pour poursuivre une vie indépendante et privée.

Plus tôt cette année, il a été confirmé que le couple ne reviendrait pas dans la famille royale et que leurs patronages royaux et les titres militaires de Harry avaient été supprimés.

À peu près au même moment, le prince Philip a été admis à l’hôpital pour une infection.

Le duc a passé un mois à l’hôpital avant d’être libéré après une «intervention réussie pour une maladie cardiaque préexistante» le 16 mars.

Meghan et Harry ont fait face à de vives critiques pour leur interview d’Oprah qui a été diffusée alors que Philip était à l’hôpital.

Suite à la décision de Harry et Meghan de ne pas retourner au cabinet, la reine a déclaré: “Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.”