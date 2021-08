Meghan Markle a mis en garde alors que le biographe le plus redouté promet de «dire la vérité» sur la duchesse | Royale | Nouvelles

Et l’écrivain de 74 ans a confirmé que son livre percutant était en bonne voie, ayant fait des recherches sur son sujet pendant un an et s’étant entretenu avec des amis, des ennemis et des associés de Meghan et du prince Harry.

Il a dit: “Je l’écris maintenant. Il dira la vérité quand il sortira l’année prochaine.”

Il y a deux ans, nous étions le premier journal à annoncer que le quintuple biographe préparait un livre sur la duchesse.

Pendant ce temps, la semaine dernière, il a été rapporté que Harry et sa femme née aux États-Unis prévoyaient d’écrire quatre livres dans le cadre d’un accord lucratif de 29 millions de livres sterling avec les éditeurs américains Penguin Random House – une décision que M. Bower a décrite comme étant certaine de “endommager” la famille royale “.

Harry a été critiqué pour avoir collaboré avec le célèbre nègre JR Moehringer sur ce que ses éditeurs ont décrit comme “le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner”.

M. Bower a déclaré: “La seule façon pour Harry de gagner de l’argent et de justifier l’avance, et la seule chose qui plaira aux éditeurs américains, c’est s’il est très critique envers la famille royale”.

“Ce sera dommageable pour eux et c’est une tragédie.”

L’accord signifie que les mémoires de Harry seront publiés fin 2022, alors que ce sera l’année du jubilé de platine de la reine.

Le livre est décrit par Harry comme étant un « récit de première main tout à fait véridique » de sa vie. Mais les assistants royaux craignent que cela se révèle être un récit très biaisé des expériences du prince de 36 ans et ne serve qu’à exacerber les tensions avec ses proches.

Meghan devrait également rédiger un guide de “bien-être” dans le cadre du contrat Random House.

Dans un autre développement, il a été révélé qu’une version mise à jour de Finding Freedom, d’Omid Scobie et Carolyn Durand, sera publiée à l’anniversaire de la mort de la princesse Diana, le 31 août.

Le livre, qui raconte les coulisses de la vie de Meghan et Harry, comportera désormais une section détaillant leur chagrin après la mort du prince Philip en avril.

La nouvelle section racontera également “le parcours de guérison émotionnelle de Meghan, de la perte d’un enfant à la naissance de leur fille” et détaillera le déménagement du couple en Californie, selon l’éditeur HarperCollins.

Le couple a longtemps nié avoir personnellement coopéré avec Scobie et Durand. Mais les scénaristes se sont vantés d’avoir “un accès unique et la participation des personnes les plus proches du couple”.

La vague de publications au cours de la prochaine année ne manquera pas de captiver les lecteurs des deux côtés de l’Atlantique.

En particulier, les mémoires de Harry devraient être un best-seller, l’une des confidentes de sa mère déclarant qu’elles accompliraient l’héritage de Diana.

L’entraîneur privé de la voix et de la présence de Diana, Stewart Pearce, a déclaré que “absolument et incontestablement” Diana était prête à écrire ses propres mémoires avant de mourir.

Elle a confié à M. Pearce qu'”elle recevait des offres de gauche, de droite et du centre”.

M. Pearce affirme que le duc de Sussex a hérité de la bravoure de sa mère et est prêt à faire face aux conséquences de raconter sa propre histoire.

