Meghan Markle a parlé de la lettre que son père lui a donnée: «Vraiment spéciale» | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex a parlé pour la première fois de sa relation tendue avec son père Thomas Markle dans une interview avec Oprah Winfrey plus tôt cette année. M. Markle n’a jamais rencontré le mari de Meghan, le prince Harry, ni son petit-fils Archie. Meghan et son père se sont disputés après qu’il soit apparu que le directeur de l’éclairage à la retraite avait mis en scène des photos de paparazzi avant le mariage royal.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une apparition sur “Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special” si elle se sentait “trahie” que son père “travaillait avec les tabloïds”, la duchesse a déclaré que Thomas avait tout nié.

Elle a expliqué: “Quand je lui ai demandé, il a dit: ‘Non, absolument pas [that he hadn’t been talking to the tabloids]».

«J’ai dit, j’ai juste besoin que vous me disiez et si vous me dites la vérité, nous pouvons vous aider. Et il n’a pas pu le faire.

La duchesse, qui est enceinte de son deuxième enfant, a également déclaré qu’en tant que mère, elle ne pouvait pas imaginer causer la même douleur à Archie.

Elle a noté: “Je ne peux vraiment pas imaginer faire quoi que ce soit qui cause intentionnellement de la douleur à mon enfant, il est donc difficile pour moi de concilier cela.”

De nombreux fans royaux ont été attristés par ses affirmations, car des rapports découverts suggèrent qu’elle et son père avaient une relation très étroite avant de rejoindre la famille royale.

Une source, qui prétendait être proche de l’ancienne actrice, a déclaré au magazine People en mai 2018: “Meghan aime son père.

«Comme toute relation père-fille, il y a eu des hauts et des bas au fil des ans.

“Mais ils sont bien placés maintenant.”

De plus, écrivant dans son ancien blog de style de vie The Tig en 2016 à propos de son travail de calligraphe, Meghan a déclaré: «Quand j’ai réservé ma première [TV] pilote, mon père m’a écrit une lettre que j’ai encore.

“L’idée que quelqu’un prenne le temps de mettre un stylo sur du papier est vraiment spéciale.”

Selon l’ex-petit ami de Meghan, Joshua Silverstein, cependant, les problèmes entre Meghan et son père remontent beaucoup plus loin que la plupart des fans royaux ne peuvent le réaliser.

JUST IN: Le verdict du prince William sur le prince Harry exposé au milieu des allégations de rupture

S’adressant à nous chaque semaine, M. Silverstein, qui dit qu’il connaissait M. Markle depuis que lui et Meghan étaient enfants, a offert un aperçu de la relation de la duchesse avec son père.

Il a expliqué: «Je ne l’ai pas vu souvent … mais je savais que la relation de Meghan avec son père était compliquée et j’ai compris cela comme la plupart des relations entre adolescents et parents.

«Être là quand les parents de Meghan ont divorcé à ce moment-là… c’est difficile d’élever ses enfants sans le parent secondaire.

“Tout est difficile. Je ne pense pas qu’il y ait rien de particulièrement surprenant à découvrir à ce moment-là parce qu’il y avait beaucoup de gens que je connaissais. [who] avaient des relations difficiles avec leurs parents.

“Mais je savais à ce sujet.”

M. Silverstein, qui a grandi pour devenir un artiste de performance, a souligné qu’il “ne pouvait pas parler de la spécificité de ce que Meghan a vécu” avec son père, mais même si les choses “auraient pu être tendues” entre le père et la fille déjà à l’époque, ses interactions avec Thomas étaient «très cordiales.

Cependant, il a ajouté: “Je pense qu’en fin de compte, nous sommes tous des êtres humains et nous devons tous créer des frontières avec des personnes avec lesquelles nous ne voulons peut-être pas créer de frontières … mais en fin de compte, vous devez faire ce qu’il y a de mieux pour vous et votre famille.

“Si cela signifie créer une frontière avec vos parents, c’est parfois ce que vous devez faire.”