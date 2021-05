Meghan Markle «a passé énormément de temps» avec un «gros classeur de notes» sur la vie de la famille royale | Royal | Nouvelles

Meghan Markle prononce un discours lors de la conférence d’ONU Femmes en 2015

La relation du duc et de la duchesse de Sussex avec la famille royale semble être à son point le plus bas, plus d’un an après avoir rompu leurs liens avec le cabinet l’année dernière. À la suite de leur tristement célèbre entretien avec Oprah Winfrey, le frère de Harry, le prince William, aurait tenté de s’entretenir avec son frère, qui n’a finalement pas réussi à trouver une voie à suivre. Le lien entre les Sussex et le palais de Buckingham a fait un autre plongeon, après qu’il est apparu que la reine aurait «interdit» à Meghan d’emprunter des bijoux de la collection royale.

Cela signifie que Meghan, qui est enceinte de son deuxième enfant, ne pourra plus porter une gamme de pièces scintillantes, notamment des colliers en diamant, des broches et des diadèmes.

Mais avant les énormes retombées, Meghan avait travaillé dur pour s’intégrer au sein de la famille royale, y compris avec son dévouement au détail pour s’assurer qu’elle représentait bien la monarchie, a déclaré la commentatrice royale Ashley Pearson.

S’exprimant sur le documentaire Amazon Prime de l’année dernière Meghan Markle: Changer les traditions, Mme Pearson a noté que la duchesse de Sussex avait même été aperçue avec un gros dossier de notes lorsqu’elle était partie pour une tournée royale en 2018.

Elle a déclaré: «Peu de temps après leur mariage, en fait, leur première tournée royale officielle a été que Meghan et Harry sont partis ensemble aux Fidji, aux Tonga et en Nouvelle-Zélande, pendant environ 16 jours.

Meghan Markle “ a passé énormément de temps ” avec un “ gros classeur de notes ” sur la vie de la famille royale (Image: GETTY)

Meghan Markle s’est rendue aux Fidji lors de sa première tournée royale après son mariage (Image: GETTY)

C’était la première fois que Meghan et Harry représentaient la monarchie et le peuple britannique à l’étranger dans le Commonwealth.

«Je suis sûr que Meghan a passé énormément de temps à déterminer ses vêtements, sachant qu’elle serait examinée à chaque minute, ainsi qu’à planifier des discours, des remarques, à mémoriser les noms des personnes qu’ils rencontreraient et de leurs conseillers.

“Cela aurait été beaucoup de devoirs. En fait, nous avons très bien vu Meghan descendre de l’avion quand elle arrive, au tout début de la tournée royale, avec un gros cartable de notes.”

Un an plus tard, les tensions de la vie de la famille royale et le contrôle public qui accompagne le rôle ont été mis à nu alors que Harry et Meghan étaient en voyage en Afrique australe.

JUST IN: Kate a exprimé son inquiétude après que le prince Harry ait contourné la tradition avec Meghan

Le prince Harry et Meghan Markle ont passé 16 jours sur le continent (Image: GETTY)

Le couple a parlé avec passion de la santé mentale et a semblé critiquer certains pour ne pas avoir demandé comment Meghan avait été pendant qu’elle était membre de la famille royale.

Harry a également discuté de la façon dont lui et son frère étaient sur des chemins différents, et six mois plus tard, les Sussex termineraient leurs dernières fonctions royales.

Dans la biographie pro-Sussex 2020 Finding Freedom, écrite par les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, Meghan a même affirmé que l’abandon des projecteurs royaux ne devait pas nécessairement avoir eu lieu.

Selon M. Scobie, Meghan lui a dit que “ça ne devait pas être comme ça”, comme elle est apparue pour la dernière fois dans un service du Commonwealth en mars de l’année dernière.

NE MANQUEZ PAS:

Le prince Harry devrait être “ dépouillé de ses titres ” pour le statut de “ Love Island ” [INSIGHT]

Le prince Andrew accusé de propos racistes de l’ancien ministre [LATEST]

Meghan Markle et le prince Harry ont mis en garde contre la biographie mise à jour [ANALYSIS]

Ashley Pearson est apparue dans le documentaire (Image: AMAZON PRIME)

Le livre affirme qu’elle a dit à une amie: «J’ai abandonné toute ma vie pour cette famille.

«J’étais prêt à faire tout ce qu’il fallait. Mais nous y sommes.

“C’est très triste.”

Certains commentateurs ont fait valoir que Meghan avait peut-être tenté d’en faire trop dans son nouveau rôle au sein de la monarchie, y compris Tanya Gold, qui a déclaré que son “manque de succès” derrière les murs du palais aurait bouleversé la duchesse.

Mme Gold a déclaré: «C’est une perfectionniste, et son échec à réussir à la royauté est clairement rancunier.»

Meghan Markle et le prince Harry ont charmé lors de leur visite en 2018 (Image: GETTY)

Dans un article pour le New York Times, elle a ajouté: «Ce livre dit:« J’ai fait de mon mieux. Je n’aurais pas pu faire plus ».

«Mais la vérité est que [Meghan] en a trop fait.

Plus récemment, des rapports suggèrent que William et son père, le prince Charles, veulent laisser Harry et Meghan «régler les choses par eux-mêmes» car ils veulent «unir» le cabinet pour «se remettre aux affaires».

Russel Myers, le correspondant royal du Daily Mirror, a déclaré à talkRADIO cette semaine que le duc de Cambridge et le prince de Galles “veulent tracer une ligne sous Harry et Meghan” alors qu’ils progressent dans leurs rôles au sein du cabinet.