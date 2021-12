Meghan Markle a passé Noël en dehors des célébrations «traditionnelles» du prince Harry | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se préparent pour la saison des fêtes à Montecito, en Californie. Meghan, 40 ans, et Harry, 37 ans, se sont finalement installés dans le quartier étoilé après avoir annoncé leur intention de se retirer de leurs rôles royaux l’année dernière. Les Sussex auraient fait un don à un défilé de Noël local dans la région plus tôt cette semaine. Bien que le couple n’ait pas décrit ses projets de Noël, il est peu probable qu’ils le passent à Sandringham avec la reine.

Le domaine de Sa Majesté à Norfolk a accueilli les célébrations de Noël de la famille royale pendant des décennies.

Cependant, l’année dernière, le cabinet ne s’est pas réuni à la résidence royale pendant la période des fêtes en raison des restrictions COVID-19 du pays.

La pandémie a de nouveau affecté les plans de la famille royale cette année, la reine ayant été forcée d’annuler son déjeuner traditionnel d’avant Noël en raison du risque de propagation du virus.

Lors du premier Noël en couple de Meghan et Harry en 2016, le couple aurait passé les vacances séparés l’un de l’autre.

Meghan, qui était encore une actrice dans le drame juridique américain « Suits » à l’époque, aurait pris l’avion pour Toronto.

Quelques semaines seulement après que la relation du couple a été révélée par le Sunday Express, ils étaient alors « séparés » à Noël, selon les rapports de l’époque.

Le journal Sun a cité un ami du couple, qui a détaillé leurs déplacements pendant la période des fêtes.

Ils ont affirmé : « Ils seront séparés pour Noël car ils passent tous les deux les fêtes de fin d’année avec leur famille.

« Meghan a adoré son séjour à Londres, mais elle rentrera chez elle la semaine prochaine.

« Harry a le Noël traditionnel de la famille royale à Sandringham.

Meghan et Harry ont célébré Noël ensemble en 2017, l’année avant de se marier.

Leur présence au domaine Queen’s Norfolk s’écartait du protocole habituel de la famille royale, car Meghan était encore la fiancée de Harry à l’époque.

Noël à Sandringham est normalement un privilège réservé uniquement aux membres de la famille royale et à leurs conjoints.

Cette semaine, les Sussex se sont mis dans l’ambiance de Noël à Montecito.

Le couple aurait fait un don à la parade de Noël inaugurale de la région, qui s’est tenue sur le thème « Holiday Magic ».

Meghan et Harry ont été les premiers à parrainer le défilé, qui devrait devenir un événement annuel, selon le Montecito Journal.