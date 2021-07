Meghan Markle “a poussé des célébrités” à écrire pour son blog avant le podcast Spotify | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont lancé l’année dernière Archewell Audio, une série de podcasts exclusifs à Spotify. Bien que l’on pense qu’ils ont signé un accord d’une valeur de 30 millions de livres sterling avec le service de streaming, ils n’ont téléchargé qu’un seul épisode jusqu’à présent – ​​un spécial vacances en décembre. Cet épisode était rempli d’amis célèbres de Meghan et Harry parlant de leur expérience de la pandémie de coronavirus : ce qu’ils ont appris sur eux-mêmes, quel a été leur moment le plus difficile, comment ils l’expliqueraient aux générations futures et ce qui leur donne de l’espoir.

Parmi ceux-ci figuraient James Corden, Deepak Chopra, Elton John, George The Poet, Tyler Perry, Matt Haig et Naomi Osaka.

En fait, Meghan et Harry ont en fait très peu dit au cours du podcast de 34 minutes, laissant principalement à leurs invités le soin de réfléchir à cette année sans précédent.

Meghan a utilisé une tactique similaire pour attirer des invités célèbres lorsqu’elle a lancé son propre blog The Tig, à l’époque où elle était actrice.

Selon le livre “Meghan: A Hollywood Princess”, la duchesse a “bousculé” les gens pour essayer d’amener des célébrités à écrire pour son blog, en répondant à cinq questions fixes pour Tig Talk.

Elle a compris que « les grands noms génèrent du trafic » et s’est donc entourée de ces célébrités pour promouvoir son blog et son profil personnel.

Le biographe royal Andrew Morton a écrit: «Avec la naissance de The Tig, Meghan avait les mains pleines, s’assurant que le nouvel arrivant était nourri, abreuvé et choyé.

“C’était une occupation à temps plein, rester éveillé jusqu’au petit matin, parcourir Instagram pour trouver des idées sur ce qui était tendance, intéressant et opportun, écrire elle-même tout le contenu court et accrocheur et bousculer tout le monde pour que les célébrités répondent aux cinq questions qui a créé le format pour Tig Talk.

“L’actrice et chanteuse Emmy Rossum a ouvert le bal en disant que si elle n’avait plus que 10 $ – l’une des questions standard – elle chanterait dans la rue pour de l’argent.

Elle a également réussi à convaincre l’actrice Elizabeth Hurley, qui a joué la reine Helena dans The Royals, d’écrire pour The Tig.

Les Royals sont une version ironique de la maison de Windsor.

Mme Hurley a déclaré aux lecteurs de The Tig que « tout a meilleur goût avec une limace de vodka ».

Meghan a rempli son blog de profils d’endroits sympas à visiter, de restaurants intéressants et de chefs innovants.

C’est grâce à cela qu’elle a rencontré son petit ami de deux ans, le célèbre chef Cory Vitiello.

Il dirigeait un restaurant au centre-ville de Toronto où elle mangeait depuis des années et il prétendait faire le meilleur hamburger de la ville.

Ils se sont croisés lorsque Meghan a fait un long métrage sur lui et l’ont ensuite beaucoup mieux connu.

Leur relation a duré jusqu’en mai 2016, quelques semaines seulement avant que Meghan ne rencontre le prince Harry à Londres.

Le Tig a été retiré lorsque Meghan a décidé de se marier avec la famille royale, tout comme sa page Instagram personnelle.

“Meghan: A Hollywood Princess” a été écrit par Andrew Morton et publié par Michael O’Mara en 2018. Il est disponible ici.