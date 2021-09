Meghan Markle a rendu un verdict en un mot après avoir rencontré Kate Middleton | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle, 40 ans, aurait eu une relation tendue avec Kate Middleton à la suite d’un désaccord sur les robes de son mariage, mais lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois, la future duchesse de Sussex n’avait qu’un mot à dire. Le prince Harry, 36 ans, a révélé les détails de la rencontre de Meghan avec Kate lors de l’entretien de fiançailles des Sussex avec Mishal Hussain de la BBC.

Le duc de Sussex a officiellement annoncé ses fiançailles avec Mme Markle en novembre 2017.

L’ancienne rédactrice en chef du Sunday Express, Camilla Tominey, a annoncé la nouvelle que Harry et Meghan sortaient ensemble en octobre 2016.

Le duc de Sussex a déclaré à la BBC: “C’était excitant, je veux dire – vous savez que je la voyais depuis un certain temps quand je n’en ai littéralement parlé à personne.

“Et puis William avait hâte de la rencontrer, tout comme Catherine, alors vous savez, étant nos voisins, nous avons réussi à l’obtenir dans quelques – enfin plusieurs fois maintenant et Catherine a été absolument…”

Mais avant que le frère cadet du duc de Cambridge ne puisse terminer sa phrase, sa désormais épouse est intervenue pour dire: “Merveilleux”.

Mme Markle, qui a maintenant deux enfants avec le prince Harry, a ensuite félicité les autres membres de la famille royale, dont la reine Elizabeth II.

Elle a déclaré: “Je pense, vous savez, pour pouvoir la rencontrer à travers son objectif, non seulement avec son honneur et son respect pour elle en tant que monarque, mais l’amour qu’il a pour elle en tant que grand-mère, toutes ces couches ont été si important pour moi que lorsque je l’ai rencontrée, j’ai eu une compréhension si profonde et bien sûr un respect incroyable de pouvoir passer ce temps avec elle.

“Et nous avons eu une vraiment – ​​elle est – c’est une femme incroyable.”

Elle a déclaré à GB News en juillet: “William est probablement celui qui en sortira le pire parce qu’il y a une dispute entre William et Harry et fondamentalement, si Harry dit des choses inappropriées à propos de la monarchie, c’est l’avenir de William.”

“Ce n’est pas l’avenir d’Harry, il est hors de cause maintenant, mais c’est l’avenir de William”, a-t-elle ajouté.