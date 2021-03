Meghan Markle: un expert dit que « de nombreuses histoires sont pleines de trous »

La famille royale s’efforce de restaurer son image après l’interview à la bombe de Meghan et du prince Harry avec Oprah Winfrey. Au cours de l’entretien de deux heures, le couple a accusé la société de racisme et de ne pas avoir soutenu la santé mentale de Meghan. Alors que les membres individuels de la famille sont en grande partie incapables de commenter la question, le prince William a rompu les rangs cette semaine.

L’interview était la dernière d’une série de retombées avec Meghan et Harry qui ont tourmenté l’establishment royal au cours de la dernière année.

Beaucoup, comme Katie Nicholls, ont noté que Meghan avait passé un moment «rêveur» au sein de la famille royale, car «elle ne pouvait rien faire de mal» dans les six mois suivant le mariage.

Les tensions ont sévi dans les mois qui ont suivi le mariage de Meghan et Harry en 2018.

Paul Burrell: Il a été le majordome de la princesse Diana et a pris la parole lors du documentaire Channel 5

La commentatrice royale Ashley Pearson avait précédemment déclaré à Amazon Prime, « Meghan Markle: Changer les traditions », que la duchesse avait du mal à se familiariser avec la famille parce qu’elle aimait « choisir son camp » dans des choses comme la politique et le débat public.

Ashley Pearson: Le commentateur royal a déclaré que c’était le plus gros combat de Meghan pour ne pas « prendre parti »

Comme l’a expliqué Mme Pearson, lorsque Meghan s’est rendue en Irlande peu de temps après qu’une loi sur l’avortement ait été rejetée, la fière féministe a inévitablement dérapé et enfreint la règle.

Elle était, et est toujours, également une ardente défenseure des droits des femmes.

Elle était connue pour son travail philanthropique et humanitaire avant même de rencontrer Harry, ayant travaillé avec des organisations telles que World Vision et était un défenseur des Nations Unies (ONU).

Romance royale: le couple s’est rencontré en 2016 à un rendez-vous à l’aveugle et s’est marié deux ans plus tard

« Elle a fini par avoir des ennuis parce que le politicien irlandais a tweeté: ‘Oh, j’ai eu cette excellente conversation avec Meghan et elle nous a félicités pour l’échec de cette initiative.’

« En fait, elle a eu des ennuis il n’y a pas si longtemps lorsqu’elle a rencontré quelqu’un en Irlande qui était au Parlement, je crois, et l’a félicitée pour le rejet d’un projet de loi qui aurait annulé l’avortement en Irlande, et a dit: » C’est génial » .

Elle a déclaré: «Elle est en fait engagée et intéressée par la politique et les intrigues de leur destination.

Famille royale: le cabinet a déclaré qu’il était « attristé » d’entendre parler des luttes de Meghan et Harry

« Je pense, en toute honnêteté, que l’une des choses les plus difficiles et les plus stimulantes de toute cette expérience pour Meghan, est la tradition royale de ne pas prendre parti, de ne pas montrer votre penchant politique, de ne pas avoir d’opinions. »

Pendant ce temps, dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré qu’ils étaient « attristés » d’apprendre les difficultés de Meghan et Harry.

On y lisait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

«Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

« Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très appréciés. »