Meghan Markle a téléphoné aux bénévoles de la cuisine communautaire de Grenfell – « Meghan nous soutient » | Royale | Nouvelles

En 2018, alors que la duchesse vivait encore au Royaume-Uni, elle a visité et cuisiné au Hubb à plusieurs reprises. Créé après l’incendie de Grenfell en 2017 qui a tué 72 personnes, le Hubb est une cuisine communautaire gérée par des bénévoles qui préparent des repas gratuits pour les personnes endeuillées et sans abri de la communauté de Grenfell.

Mercredi, la duchesse a appelé un groupe de bénévoles de Hubb réunis pour un déjeuner de fête au centre Al-Manaar dans le nord de Kensington, non loin de la tour, comme le rapporte l’Evening Standard.

L’une des bénévoles de Hubb, Chérine Mallah, a déclaré : « C’était très agréable de voir notre travail célébré par Meghan.

«Nous étions vraiment heureux d’avoir des nouvelles de la duchesse.

« C’était juste incroyable.

« Cela nous encourage vraiment à continuer dans ce que nous avons fait et nous rend très fiers du travail que nous avons accompli et des projets que nous menons.

« C’est assez impressionnant d’avoir le soutien de Meghan.

«Pour nous, c’est juste notre vie normale.

« C’est énorme pour nous.

LIRE LA SUITE: Harry «espère» retourner au Royaume-Uni pour Noël avec Meghan, Archie et Lili

«Les prochains jours de notre vie sont les mêmes, mais nous savons que quelqu’un d’aussi célèbre que Meghan nous soutient. C’est vraiment charmant.

Une autre bénévole, Oxana Sinitsyna, a ajouté : « Entendre ce que Meghan dit à propos de Hubb Kitchen, cela nous donne l’impression de faire ce qu’il faut. »

Lors de son appel, la duchesse de Sussex aurait déclaré aux volontaires: « Nous avons fondé Hubb ensemble et je pense que ce dont je suis le plus fier, c’est ce que vous avez tous pu faire, pas seulement ce que nous avons créé pour répondre à un besoin immédiat. après l’incendie.

« Si vous retournez là où tout a commencé, vous n’aviez tout simplement pas d’endroit pour cuisiner et les gens oublient que c’est ce à quoi il s’agissait, ayant besoin des ressources pour faire ce que vous faites si bien – comme nous le savons tous parce que nous pouvons le goûter .

A NE PAS MANQUER :

L’ex-princesse du Japon Mako brise le silence sur la comparaison avec Meghan [INSIGHT]

Titre d’Archie Harrison : « aucune chance jusqu’à ce que le prince Charles prenne le relais » [ANALYSIS]

La collaboration de Meghan et Harry avec William et Kate abattue [REPORT]

« Mais aussi pour le faire ensemble et comment le livre de cuisine a fini par avoir l’impact que nous voulions, car il a suffisamment levé pour vous apporter toute l’aide dont vous aviez besoin dans la cuisine. »

La duchesse, qui a effectué une série de visites à la cuisine communautaire, a ajouté: «Mais au-delà de cela, ce que vous en avez transformé en groupe et individuellement est incroyable, vous avez simplement continué à prendre soin de tout le monde dans la communauté.

« Si vous pensez combien de milliers de personnes ont été affectées par vos recettes et par votre amour et ce que vous avez fait pour prendre soin des travailleurs de première ligne et des familles pendant Covid et les enfants et les groupes parascolaires et les femmes hospitalisées et les nouvelles mamans.. . «