Meghan Markle «a tout» alors que le prince Harry s’est mis en colère contre le sacrifice royal | Royal | Nouvelles

Duncan Larcombe a affirmé que Meghan Markle avait bien plus qu’elle n’aurait pu rêver alors que le prince Harry avait tout abandonné. Le commentateur royal a également déclaré à talkRADIO que la colère du duc de Sussex coulait chaque jour alors qu’il continuait de tirer des coups de feu sur la famille royale.

M. Larcombe, ancien rédacteur en chef de The Sun, a déclaré: “Regardez les preuves, Meghan a tout et bien plus qu’elle n’aurait jamais pu rêver.

«Le prince Harry a tout abandonné, il est en colère et il laisse ses émotions s’écouler chaque jour.

«Je pense qu’il doit y avoir un moment où quelqu’un dit ‘Harry trie tes affaires avec Meghan et profite de cette vie que tu as choisie mais arrête d’avoir ces séances de chirurgie à cœur ouvert sur Internet’.

“Ce n’est pas le bon endroit pour cela.”

Meghan Markle et le prince Harry ont démissionné de leurs fonctions de membres de la famille royale en mars 2020.

La semaine dernière, Gayle King, une amie des Sussex, a dit aux fans royaux d’arrêter de blâmer Meghan Markle pour le fait que le prince Harry voulait quitter la famille royale, déclarant que le duc envisageait de quitter la monarchie au «début de la vingtaine».

Gayle King, Anthony Mason et Vladimir Duthiers ont discuté des dernières remarques explosives du prince Harry sur le podcast Armchair Expert.

Mme King a déclaré que les gens devraient cesser de blâmer Meghan Markle pour le départ du duc de Sussex de la famille royale, car il était clair qu’il avait envisagé de s’éloigner de la monarchie dans le passé.

M. Duthiers a déclaré: “Et il a pensé à faire tout cela quand il avait dans la vingtaine, en quittant la famille royale.”

Mme King a répondu: «À cause de ce qu’il a dit, il est arrivé à sa mère.

«Beaucoup de gens ont essayé de dire qu’Harry parle de cette façon et se sent de cette façon parce qu’il est marié à Meghan Markle.

“Il a clairement indiqué dans ce podcast qu’il pensait de cette façon depuis le début de la vingtaine.”