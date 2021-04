Meghan Markle a une «équipe juridique agressive» pour affronter Piers Morgan dans la «riposte» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, a été accusée «d’hypocrisie totale» par Piers Morgan. L’ancien présentateur de Good Morning Britain a déclaré qu’il ne croyait pas ce que la duchesse de Sussex avait dit à Oprah Winfrey. L’expert royal Angela Levin a depuis averti que Meghan avait une « équipe juridique agressive » et se battrait contre M. Morgan.

S’adressant à talkRADIO, Mme Levin a déclaré: «Meghan a une équipe juridique très, très agressive et je pense que c’est toujours incroyable ce que ces avocats peuvent proposer.

«Je pense que Piers est un homme courageux mais attendons de voir.

« Je pense qu’elle trouvera quelque chose ou qu’ils trouveront quelque chose de vraiment extraordinairement inhabituel qu’ils essaieront de prendre le dessus. »

Mme Levin a ajouté: « Je pense que c’est un peu comme un match de boxe verbale.

«Chacun d’eux gagne une manche et l’autre gagne revient et est plus méchant ou plus difficile ou dit plus de choses.

«Ils ont une chose en commun et c’est qu’aucun d’eux n’aime perdre.

« Alors ils continuent à s’en prendre. »

Le biographe royal a poursuivi: «J’imagine que les avocats sont en train de déterminer s’il y a une phrase ou un verbe ou quelque chose sur lequel Piers a dit qu’ils pourraient sauter.

«Donc je pense que c’est un peu précipité de dire qu’elle n’est pas encore revenue.

Interrogé par Bush si le soutien venait de «personnes de haut niveau», Morgan a répondu: «Je ne vais pas entrer dans qui c’était. Mais ce que je dirais, c’est la gratitude que quelqu’un se soit levé.

L’ancien rédacteur en chef du tabloïd Morgan a déclaré qu’il ne croyait pas Meghan après avoir dit à Winfrey qu’elle avait été ignorée après avoir soulevé ses problèmes de santé mentale avec des personnalités du palais.

La duchesse a également déclaré qu’il y avait eu des commentaires racistes sur le teint de la peau de son fils Archie avant sa naissance.

S’exprimant sur Extra, Morgan a déclaré que son seul regret de la controverse était de quitter brièvement le plateau de Good Morning Britain à la suite d’un affrontement avec le météorologue Alex Beresford.

Morgan a souligné qu’il est revenu au programme ce matin-là. Et il a rejeté les affirmations que sa position sur Meghan et Harry était raciste.