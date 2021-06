Meghan Markle a une «pilule amère à avaler» après le coup de maître G7 de Kate avec Jill Biden | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge a rencontré la première dame des États-Unis à Cornwall vendredi dernier alors que le sommet du G7 commençait. Kate et le Dr Biden ont visité une école pour discuter du développement de la petite enfance des enfants avant d’écrire un article conjoint sur le sujet publié par CNN.

Mais la commentatrice royale Daniela Elser s’est demandé si la démonstration amicale de Kate et du Dr Biden pourrait être une “pilule amère à avaler” pour la duchesse de Sussex, qui vit en Amérique avec le prince Harry après avoir quitté ses fonctions royales.

Mme Elser a souligné les spéculations en cours selon lesquelles l’ancienne actrice Meghan envisageait d’entrer un jour dans la politique américaine.

Pendant ce temps, l’expert royal a déclaré que l’épouse du prince William ” côtoyait les Bidens ” et ” a habilement établi un nouveau niveau de proximité entre la famille royale et la Maison Blanche “.

Écrivant pour news.com.au, Mme Elser a déclaré: “Avec une seule sortie impliquant une école primaire, un clapier plein de lapins et la Première Dame des États-Unis, Kate a réussi à réaliser ce que sa belle-sœur Meghan, la On rapporte depuis longtemps que la duchesse de Sussex désire : entrer dans les échelons supérieurs du firmament politique américain. »

Le commentateur royal a ajouté qu’il s’agissait de “trucs historiques” de Kate car “aucun membre de la maison de Windsor n’a jamais entrepris ce genre de projet conjoint méticuleusement coordonné et mis en scène avec une administration américaine auparavant”.

Mme Elser a déclaré: “Il est impossible de ne pas se demander comment cette dernière tournure des événements se déroule à Montecito alors que Harry et Meghan commencent leurs cinq mois de congé parental.

“Pour Meghan, est-ce une pilule amère à avaler de devoir regarder sa belle-sœur (et la femme qui l’aurait fait pleurer avant son mariage) décrocher le prix étincelant d’être adopté par l’administration Biden et être accepté en tant qu’acteur international par la Maison Blanche ?

“Les spéculations selon lesquelles Meghan pourrait avoir des ambitions politiques se multiplient depuis près d’un an maintenant, la duchesse ayant même prétendu avoir en vue le 1600 Pennsylvania Avenue.”

LIRE LA SUITE: Le prince Harry tente de guérir la faille royale avec un message texte à Kate

La duchesse et le Dr Biden ont ensuite publié un article sur leur passion commune pour le développement de la petite enfance.

Et les deux femmes ont dit qu’elles espéraient travailler ensemble à l’échelle internationale sur la question.

Ils ont dit : « C’est un programme qui devrait nous unir tous.

« Nous devons avoir de nouvelles conversations dans nos familles et nos communautés. Nous avons besoin que les PDG réfléchissent à la manière dont ils soutiennent les parents et les soignants dans leurs effectifs.

“Et nous avons besoin que les dirigeants du monde entier comprennent que les soins et l’éducation de la petite enfance sont l’endroit où ils peuvent avoir certains des impacts à long terme les plus importants pour leurs pays.

“Nous avons tous les deux du travail à faire dans nos propres pays, mais nous espérons également que nous pourrons travailler ensemble au-delà des frontières et des océans sur la façon d’accroître l’importance des soins et de l’apprentissage précoces pour les enfants.

“Nous devrions entreprendre de nouveaux projets de recherche internationaux et mettre en évidence les exemples les plus réussis et les plus innovants d’interventions de la petite enfance dont nous pouvons tous partager et apprendre.”

Kate s’est auparavant concentrée sur le rôle de la petite enfance sur les résultats tout au long de la vie, tandis que le Dr Biden est un éducateur de collège communautaire avec plus de 30 ans d’expérience en enseignement.