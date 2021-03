Meghan Markle abandonne le titre de la duchesse royale de Sussex avant sa course politique | Royal | Nouvelles

Victoria Arbiter a déclaré que Harry et Meghan ne seraient jamais dépouillés ni ne perdraient leurs titres royaux.

Au lieu de cela, la reine devrait permettre à Meghan et Harry de conserver leurs titres royaux – comme le duc et la duchesse de Sussex – pour le reste de leur vie.

Cependant, Meghan pourrait provoquer une rupture avec la famille royale en se dépouillant volontairement du titre avant une élection présidentielle.

Michael Usher de 7News s’est demandé si une offre politique forcerait Meghan « à renoncer à son titre de duchesse ».

JUST IN: La reine et le prince Charles se sont séparés sur la façon de gérer Harry et Meghan