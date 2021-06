Meghan Markle abandonne le titre royal sur l’acte de naissance de Lilibet Diana | Royale | Nouvelles

Meghan a utilisé son nom officiel complet dans l’acte de naissance de sa fille, étant répertoriée sous le nom de Rachel Meghan Markle. Cela contraste fortement avec l’acte de naissance d’Archie Harrison, où le titre royal de Meghan était inclus.

Le certificat de naissance a été obtenu du comté de Santa Barbara en Californie par TMZ.

Il a confirmé les informations sur la naissance de Lili déjà fournies par le duc et la duchesse de Sussex dans leur déclaration, publiée deux jours après la naissance du bébé.

Lili est née le 4 juin à 11 h 40, heure de Los Angeles, sous les soins des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

L’acte de naissance de Lili montre également que le prince Harry est répertorié comme “Son Altesse Royale” dans le champ du nom de famille.

Suite à leur décision de démissionner en tant que membres de la famille royale, le prince Harry et Meghan ont conservé leurs titres royaux complets.

Cependant, ils ont convenu de ne plus utiliser leurs styles de RHS après avoir démissionné en tant que membres à temps plein du cabinet fin mars 2020.

Une déclaration publiée par un porte-parole du Sussex et publiée par le palais de Buckingham au début de 2020 disait: “Le duc et la duchesse de Sussex restent membres de la famille royale et restent nommés et intitulés en tant que tels.

“Comme expliqué dans l’annonce de janvier, à partir du printemps, ils conserveront officiellement leurs titres de” Son Altesse Royale “mais n’utiliseront plus activement leurs” HRH “.

Après Megxit, Meghan et Harry ont également perdu leurs parrainages royaux et militaires.

L’utilisation du style HRH du prince Harry a semé la confusion chez les organisateurs de l’exposition Royal Style in the Making au palais de Kensington.

Parmi les objets exposés, il y a la robe de mariée de la princesse Diana.

Cela a été prêté pour l’exposition par les fils de la princesse William et Harry – comme indiqué par la pancarte à l’exposition.

Cependant, le Royal Collection Trust, qui a supervisé le prêt, a utilisé à tort le style de HRH en nommant le duc de Sussex sur la pancarte.

Cette erreur a été qualifiée par le Trust d'”erreur administrative” et a ensuite été mise à jour, avec la pancarte indiquant désormais: “Prêté par SAR le duc de Cambridge et le duc de Sussex”.

Le prince Harry et Meghan ont utilisé leurs styles de RHS dans l’acte de naissance de leur fils Archie, né le 6 mai 2019 – alors qu’ils travaillaient encore à temps plein dans la famille royale.

Le document original, publié le 17 mai 2019, présentait les deux noms de la duchesse et son titre.

On y lisait : « Rachel Meghan Son Altesse Royale la duchesse de Sussex ».

Le champ du nom du prince Harry disait : “Son Altesse Royale Henry Charles Albert David Duc de Sussex”.

Comme il est apparu plus tôt cette année, l’acte de naissance avait été modifié le 5 juin 2019 et présentait des changements dans les champs de nom de Meghan et Harry.

Le duc de Sussex a ajouté le titre de “prince”, qui avait été omis à l’origine.

D’autre part, le champ du nom de Meghan a été modifié pour ne laisser que son titre complet, Son Altesse Royale la duchesse de Sussex.

Hier soir, trois semaines après la naissance de Lili, le prince Harry a quitté la Californie pour assister au dévoilement de la statue de la princesse Diana.

Harry devra s’isoler pendant cinq jours, car il voyage depuis un pays de la liste orange.

La cérémonie de dévoilement aura lieu au palais de Kensington le 1er juillet.