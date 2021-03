Meghan Markle «abandonne son conseiller clé» alors que la duchesse cherche à former une nouvelle équipe de rêve en relations publiques aux États-Unis | Royal | Nouvelles

Meghan Markle s’est séparée de son agent de longue date Nick Collins, qu’elle a commencé à travailler il y a plusieurs années en tant qu’actrice sur Suits, selon le Daily Mail. Des sources ont déclaré à la publication ils sont toujours amis. M. Collins a également assisté au mariage de Meghan et du prince Harry en mai 2018 au château de Windsor et aurait même été un acteur clé dans la décision du couple de quitter son poste de famille royale pour une nouvelle vie aux États-Unis.

Cependant, il semble que Meghan forme une nouvelle équipe avec laquelle travailler après avoir conclu d’énormes accords avec Netflix et Spotify.

Une source d’une agence de talents à Los Angeles a déclaré à DailyMail.com: «C’est vraiment un développement très étrange. Nick a été un ami fidèle et un confident pour Meghan et Harry au cours des dernières années.

«Son expertise et sa connaissance des affaires à Hollywood et de sa liste de contacts sont étonnantes.

«Alors que sur le papier, elle n’acceptait pas les offres de travail en tant qu’actrice, d’autres opportunités de travail et rôles sont venus par l’intermédiaire de Gersh.

« Et avec le bouleversement et le départ rapide d’Angleterre et le plan d’affaires nécessaire, beaucoup pensent qu’il a joué un rôle clé en aidant les Sussex à démarrer les affaires. Il faisait partie de la ‘Dream Team’. »

La source a ajouté que Meghan avait changé le rôle de M. Collins parce qu’elle ne prévoyait pas d’assumer un rôle d’acteur.

Ils ont dit: « Meghan insiste sur le fait qu’elle n’a pas l’intention d’agir actuellement, il n’est donc pas nécessaire de négocier des accords.

« Ne vous y trompez pas, les offres d’acteurs et de voix off affluent dans le couple.

«Mais maintenant, ils iront à leur société de production et à leur équipe médiatique personnelle.

« Traiter toutes les opportunités de cette façon signifie certainement que la commission de vingt pour cent habituellement facturée par un agent, est économisée. »

Les rapports surviennent quelques jours seulement après la révélation d’Harry en tant que Chief Impact Officer chez BetterUp Inc., basée à San Francisco.

Le duc de Sussex fera la promotion d’une application de santé mentale dans son premier emploi depuis sa démission en tant que royal senior.

Harry a déclaré: «J’ai l’intention d’aider à créer un impact dans la vie des gens. Le coaching proactif offre des possibilités infinies de développement personnel, une prise de conscience accrue et une vie meilleure à tous points de vue.

La semaine dernière, l’ancienne chef de cabinet de Meghan chez Archewell Catherine St-Laurent a démissionné après avoir commencé en avril de l’année dernière.

Meghan et Harry ont déclaré dans un communiqué que Mme St-Laurent passait à un poste de conseiller principal pour Archewell et était satisfaite de cette décision.

Ils ont déclaré: « Elle continuera à apporter des orientations stratégiques de haut niveau à Archewell, qu’elle a aidé à lancer et à construire au cours de l’année écoulée. »

Le duc et la duchesse ont également confirmé plus tard qu’ils avaient embauché le producteur Ben Browning à la tête du contenu d’Archewell Productions et d’Archewell Audio.

Express.co.uk a contacté un porte-parole de la duchesse de Sussex.

PLUS À VENIR…