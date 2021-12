Meghan Markle accusée d’être « une femme en guerre avec tout le monde » | Royale | Des nouvelles

Au cours de l’analyse du discours de la reine et d’autres événements de la famille royale à Noël, y compris la performance au piano de la duchesse de Cambridge, Sophie Elsworth, rédactrice médiatique pour le journal The Australian, a déclaré à Sky News Australia comment le prince Harry et Meghan Markle étaient sensiblement absents de Sa Majesté Discours du jour de Noël.

Mme Elsworth a fait l’éloge de la duchesse de Cambridge, la félicitant pour son « style et sa classe complets » avec sa performance au piano et lors d’événements à l’approche de Noël.

Mais les choses ont semblé s’aggraver alors que l’Australien a déversé un barrage de vives critiques contre le duc et la duchesse de la duchesse de Sussex.

Lorsqu’on lui a demandé si le prince Harry et Meghan seraient « les bienvenus autour de la table de Noël » par Sa Majesté, Mme Elsworth a affirmé que la paire basée en Californie « ne le serait absolument pas ».

Mais elle est allée plus loin dans son analyse, notant : « La reine dans son discours n’a pas mentionné Meghan ou Harry. »

L’écrivain australien a ensuite fait allusion à la victoire de Meghan contre le Mail on Sunday pour avoir publié des lettres entre elle et son père, Thomas Markle.

Elle a déclaré: « Maintenant, elle a eu ce procès qu’elle a gagné contre le journal …

« Elle a gagné ce procès, cela pourrait être une victoire pour Meghan! »

Au dos de l’affaire, l’Australien a poursuivi en accusant Meghan, affirmant qu' »elle est en guerre avec tout le monde! »

Mais elle a affirmé: «Malheureusement, elle et Harry sont obsédés par le fait d’être dans les médias, malgré le fait qu’ils souhaitent la confidentialité.

« Et nous allons en entendre beaucoup plus parler au cours de la nouvelle année ! »

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié une carte de Noël la semaine dernière, souhaitant à tous un joyeux Noël et s’engageant à soutenir les familles par le biais de dons de charité.

La photo offrait un premier aperçu de sa fille Lilibet Diana et montrait Archie Mountbatten avec sa propre tignasse rousse, tout comme son père.