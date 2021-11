Meghan Markle allègue que le prince Harry a fait face à des « réprimandes » de la part de la famille royale

Elle a poursuivi: « En prenant cette forme d’action, je protège mon mari de cette réprimande constante, et bien que peu probable, cela donnera peut-être à mon père un moment pour faire une pause. »

ET! News a contacté le palais pour commentaires et n’a pas eu de réponse.

Selon l’Autorité palestinienne, Meghan a également expliqué son processus de réflexion lorsqu’elle a écrit la lettre, écrivant à Knauf: « Évidemment, tout ce que j’ai rédigé est compris qu’il pourrait être divulgué, j’ai donc été méticuleux dans mon choix de mot. »

L’un de ces choix que la duchesse a fait a été d’appeler son père « Papa », en expliquant à Knauf qu’elle « ne l’appelait que papa » et « dans le cas malheureux d’une fuite, cela tirerait les cordes sensibles ».

Knauf, qui avait précédemment accusé Meghan d’avoir intimidé des assistants du palais (qui ont depuis annulé leurs réclamations), s’est également adressé au tribunal au sujet de sa collaboration avec les auteurs de Finding Freedom. Omid Scobie et Carolyn Durand. L’ancien secrétaire a déclaré que lui et Meghan discutaient du livre « de façon routinière » et qu’il correspondait avec le prince Harry au sujet de ses entretiens avec Scobie et Durand.