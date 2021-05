Meghan Markle annule la baby shower car la duchesse «ne pense pas que ce soit approprié pour le moment» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont annoncé qu’ils accueilleraient une fille cet été dans une interview plus tôt cette année. Le duc et la duchesse de Sussex “ne jugent pas approprié” d’organiser une baby shower quand il y a trop de conflits dans le monde. On dit que le couple royal estime que son temps peut être utilisé à de meilleures fins.

La correspondante hebdomadaire américaine Christina Garibaldi a déclaré: «Cet été, le duc et la duchesse de Sussex accueilleront leur petite fille dans le monde, mais elle ne prend pas de baby shower.

“Une source nous dit que Meghan ne pense pas qu’une grande fête de naissance avec des cadeaux soit appropriée pour le moment.

«Il y a trop de conflits dans le monde, elle et Harry ont été tellement impliqués dans les questions humanitaires, ils sentent tous les deux que leur temps et leurs ressources peuvent être utilisés à de meilleures fins.

Elle a ajouté: “Le couple prépare leur fils, Archie à être un grand frère avec une source nous disant qu’ils accordent à Archie toute l’attention qu’il peut gérer en ce moment alors qu’il attend avec impatience l’arrivée de sa petite sœur.”

La duchesse envisage d’accoucher à domicile pour sa fille prévue cet été, a déclaré une source royale.

Meghan voulait accoucher à domicile avec Archie Harrison en 2019, mais on lui a conseillé d’aller à l’hôpital en retard.

Une source royale a depuis suggéré que Meghan souhaite donner naissance à son deuxième enfant chez eux à Montecito, en Californie.

Access Hollywood a rapporté: «L’ancienne star de Suits voulait à l’origine faire un accouchement à domicile avec le bébé Archie, mais quand elle était en retard, elle est allée à l’hôpital Portland de Londres pour accoucher.

Cela intervient alors qu’un expert royal a déclaré qu’il est “peu probable” que le deuxième enfant du couple reçoive un titre car ils sont des membres de la famille royale non actifs.

Au milieu des querelles sur le «droit d’aînesse» d’Archie Mountbatten-Windsor d’être un prince, Richard Fitzwilliams a expliqué à quoi pourrait ressembler l’avenir pour les enfants de Meghan et Harry.

S’adressant à Express.co.uk, M. Fitzwilliams a déclaré: «Jusqu’à présent, la sécurité est concernée, seuls les membres de la famille royale en activité sont admissibles à la sécurité du palais.

“Mais c’est une tragédie que cela ait apparemment été un sujet d’inquiétude tant sur la façon dont cela a été géré. En ce qui concerne tout futur titre, ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale.

«C’est peu probable, j’aurais pensé qu’ils n’en voudraient pas.