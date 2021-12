Meghan Markle avec sa fille Lilibeth sur la photo de famille de Noël – Gossip Links !

Meghan Markle avec sa fille Lilibeth sur une photo de Noël en famille – Liens de potins ! Meghan et le prince Harry posent avec leurs deux beaux enfants, Archie, 2 ans, et Lilibeth « Lili » Diana, 6 mois, souriants, sur leur photo de Noël 2021.

Sur la photo, Meghan soulève Lili avec ses bras, Harry est à côté d’elle et Archie est assis sur ses genoux. Awwww… la photo est très mignonne. Aimer!

« Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibeth, dans le monde », indique la carte. « Archie a fait de nous ‘Maman’ et ‘Papa’ et Lili a fait de nous une famille. »

Le couple a également annoncé que sa fondation Archewell fera des dons cette saison des fêtes à diverses organisations qui honorent et protègent les familles, notamment Team Rubicon et Paid Leave For All. (Pagesix)

ils voudraient savoir Que pense Pete Davidson du fait que Kanye commente qu’il veut se remettre avec Kim Kardashian ? Il ne se soucie pas. IL A! Selon nous hebdomadaire :

« Pete ne s’inquiète pas que Kanye essaie de revenir auprès de Kim », a déclaré une source. « Il est très calme et comprend. »

Kim – qui, selon eux, a été « surpris » par les commentaires de Ye – serait sorti en groupe avec Pete pour que Kanye ne devienne pas fou. De plus, ils disent que Kim ne veut pas faire ce que sa sœur Kourtney fait avec Travis, se balader en prenant des photos de démonstrations affectueuses. À droite! Oh et au cas où vous vous poseriez la question, bien sûr, Kim ne verra pas Pete à Noël. James Franco a parlé pour la première fois d’allégations de comportement inapproprié, dit qu’il a déjà lutté contre la dépendance sexuelleIl a admis avoir couché avec ses élèves (Just Jared). Je ferai un post à ce sujet plus tard… si tu veux. Britney Spears a fait un post où elle crie en chantant à pleins poumons. Selon les potins, la légende originale de sa publication n’était pas qu’ils voyaient qu’il pouvait chanter et faire clairement la concurrence à Christina Aguilera (bahahahahahaha), c’était pour critiquer durement sa famille. Britney a parlé sans cesse de la façon dont sa famille a nui à sa vie au cours de ses 13 années de tutelle, de la façon dont elle aimait ses parents, Jamie et Lynne Spears pour aller en prison, et de la façon dont sa famille lui a fait du mal. Dans le post, elle a mis toutes les données de ses ventes d’albums millionnaires, car Nielsen Music la nomme comme l’une des chanteuses les plus titrées de l’histoire de la pop pour tout l’argent qu’elle a généré en vendant ses albums et ses chansons. Elle l’a fait pour s’encourager, après s’être souvenue de ce que sa famille a essayé de lui faire il y a trois ans. À la fin, il est dit qu’il y a une nouvelle chanson en cours, qui donnera des nouvelles bientôt. (Répertorié)

Cardi B a offert à son bien-aimé Offset 2 millions de dollars pour son 30e anniversaire. Aiiinsss… La rappeuse a donné à son mari un chèque de ce montant, ils disent avoir fêté avec beaucoup d’argent, des boissons et du twerk. Cardi voudrait aider son homme à démarrer une nouvelle entreprise en 2022. Parmi les invités se trouvait Kanye West… souriant. (TMZ) Voici l' »Annonce de John Wick: Chapitre 4 (Film 2023) 2023 !!!! Oh mon Dieu !! Je ne peux pas attendre !

Kaia Gerber et Austin Butler sortent ensemble. « Elle semble très heureuse » – a déclaré une source à People. Le mannequin de 20 ans et l’acteur de 30 ans – l’ex de Vanessa Hudgens – ont été aperçus à Los Angeles en début de semaine. Il y a d’autres nouvelles là-bas… Je vous en parlerai plus tard, d’accord ?

Joyeux Noël mes chers Farandulistas !

Bonnes vacances à tous, j’espère que vous passez un bon moment. Merci pour votre soutien toujours. Bisous bisous