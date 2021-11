Meghan Markle boit du lait au biberon dans une cascade bizarre d’Ellen « Je me sens chaud, chaud, chaud » | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a fait une farce hilarante à des membres du public sans méfiance alors qu’elle s’asseyait pour sa deuxième interview télévisée depuis sa démission en tant que membre senior de la famille royale.

Dans son interview avec Ellen DeGeneres, Meghan est apparue sur un étal de marché alors qu’elle décidait d’acheter des cristaux.

Avec Ellen à l’oreille, Meghan a dit « J’ai des pouvoirs de guérison » alors qu’elle touchait plusieurs cristaux au marché.

Après avoir posé le cristal, elle regarda les sauces piquantes et dit : « Maman adore les sauces piquantes.

Meghan a ensuite essayé les sauces et l’a mangée comme un tamia en disant: « Maman veut de la chaleur! »

Elle a été vue en train de boire des sauces piquantes dans un biberon lors de la cascade alors que des spectateurs abasourdis la regardaient.

Ailleurs, Meghan a taquiné de nouvelles images adorables de son fils, Archie.

La duchesse de Sussex a révélé des photos d’Archie, qui a deux ans, qui montraient une scène adorable d’elle et du premier-né du prince Harry tenant un panier et se tenant près de poulets.

Enfilant d’adorables bottes jaunes, Archie est vêtu de façon décontractée d’un jean bleu et d’un t-shirt gris à manches longues.

Meghan a déclaré: « Nous l’avons fait. Il est venu me voir à Toronto et nos amis et sa cousine Eugénie et comment son mari Jack, ils sont également venus.

« Nous nous sommes faufilés tous les quatre dans des costumes d’Halloween pour passer une soirée amusante en ville avant que nous ne soyons un couple dans le monde. »

Ellen a demandé : « Alors tu es allé avec Harry à une fête d’Halloween et ils n’avaient aucune idée que c’était vous deux ?

Meghan a déclaré: « Non. C’était un thème post-apocalypse, nous avions donc tous ces costumes très bizarres.

« Nous n’avons pu passer qu’une dernière soirée amusante. »

La conversation s’est ensuite tournée vers Halloween cette année pour le duc et la duchesse de Sussex, Ellen a déclaré: « Nous n’arrêtions pas de dire cet Halloween, c’est votre chance, vous pouvez sortir et vous habiller. Mais vous avez choisi de rester à la maison cette année. »

Meghan a ajouté: « Nous sommes restés à la maison. Nous voulions faire quelque chose d’amusant pour les enfants, mais ils n’étaient pas du tout intéressés. Archie était un dinosaure pendant peut-être cinq minutes. Lili était une mouffette. »

Cette dernière interview intervient quelques mois seulement après son interview explosive avec Oprah Winfrey.

Dans l’interview explosive avec le magnat des médias américains, Meghan a affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Meghan Markle et le prince Harry ont passé cinq mois à sortir ensemble en secret avant que la nouvelle n’éclate.

Ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020 et ont déménagé leur famille en Californie.

Le duc et la duchesse de Sussex se sont installés à Montecito avec leur fils Archie Harrison plus tôt cette année, et ont ensuite accueilli leur fille, Lilibet Diana, en juin.