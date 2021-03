Meghan Markle cherche à être le prochain président des États-Unis, dit

«Meghan est l’incarnation du rêve américain. Nous verrons peut-être un jour Meghan devenir président », a déclaré précédemment l’auteur de« Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family »dans un documentaire.

Meghan Markle

(© Getty Images 1205331976)



Un autre ami a également déclaré à Vanity Fair l’année dernière que la duchesse «envisagerait sérieusement de se présenter à la présidence». « L’une des raisons pour lesquelles elle était si disposée à ne pas renoncer à sa citoyenneté américaine était qu’elle aurait la possibilité de faire de la politique », a déclaré l’amie non identifiée au magazine à propos du bref passage de Markle au Royaume-Uni.

Un autre biographe avait précédemment insisté sur le fait que Meghan Markle n’avait pas «la peau d’un rhinocéros pour se présenter aux élections», et sa sensibilité à la critique n’a été mise en évidence que lors de sa rencontre avec Oprah.

«Je dirais catégoriquement qu’elle n’a aucune chance de se présenter à la présidence. Ils la mangeraient vivante », a déclaré Andrew Morton, auteur de« Meghan: A Hollywood Princess », à Vanity Fair l’année dernière.