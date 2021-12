Meghan Markle «commence à avoir le mal du pays» lors d’un voyage loin de ses bien-aimés Archie et Lilibet | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle partagent la première photo de Lilibet

Meghan et le prince Harry se sont rendus à New York pour la deuxième fois en quelques semaines début novembre pour participer à quelques événements. Leur visite a été un énorme succès – mais une source a affirmé que la duchesse de Sussex avait hâte de retourner en Californie, où leurs enfants bien-aimés Archie Harrison et Lilibet ‘Lili’ Diana étaient restés.

Une source, décrite comme une amie, a déclaré au magazine People : « Ils adorent New York, mais ils étaient prêts à rentrer chez eux et à retrouver les enfants.

« Meghan commençait à avoir le mal du pays. »

Lors de leur visite à New York en novembre, Meghan a participé à un panel du sommet DealBook du New York Times.

Au cours de cet événement, elle a parlé ouvertement d’être une militante du congé parental payé aux États-Unis, une question qu’elle juge « humanitaire » plutôt que politique.

Avec Harry, elle a assisté au gala Salute to Freedom, un événement dédié à rendre hommage au personnel extraordinaire de l’armée.

Ce week-end, le duc et la duchesse de Sussex ont célébré leur premier Noël en tant que famille de quatre personnes, car leur fille Lili est née plus tôt cet été.

Parlant de la nouvelle vie de Meghan et Harry en tant que membres de la famille royale non actifs de l’autre côté de l’étang, la source a déclaré: « Ils aiment la vie en Californie. »

À l’approche des festivités, le couple a sorti sa carte de Noël personnelle – qui comportait la toute première photo publiée au public de Lili.

La photo, prise plus tôt cet été au domicile des Sussex à Montecito, Santa Barbara, montrait Harry tenant son fils roux Archie assis sur ses genoux.

Le père et le fils regardaient joyeusement sur leur côté gauche, alors que Meghan tenait au-dessus de sa tête la petite Lili, riant joyeusement.

La photographie a été prise par Alexi Lubomirski qui, ces dernières années, a immortalisé des moments clés de la vie du couple.

S’adressant à son compte Instagram, le photographe a exprimé sa joie d’avoir été choisi pour ce projet.

Il a déclaré: « C’est l’un de ces projets rares et spéciaux, auquel on a la chance de faire partie.

« Pouvoir continuer l’histoire de cette famille que j’ai d’abord photographiée en couple fiancé, puis le jour de leur mariage, en couple marié et voir maintenant leur amour se manifester en deux beaux enfants, a été un ravissant honneur. »

Le photographe a ajouté que « la journée avec le duc et la duchesse de Sussex a été une expérience si joyeuse, et une que je me sens extrêmement privilégiée d’avoir été invitée à capturer ».

La photo des Sussex était incluse dans une carte portant un message poignant, disant : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une ‘Maman’ et un ‘Papa’, et Lili a fait de nous une famille.

« Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles – de celles qui sont relocalisées d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé. »

Ils ont ensuite répertorié les sept organisations auxquelles ils ont décidé de faire un don : Team Rubicon, Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave for All, PL+US et Marshall Plan for Moms.

La carte disait également : « Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère, de notre famille à la vôtre !

Le message était signé des noms des quatre membres de la famille.

Ce Noël a marqué le troisième d’affilée passé par le prince Harry loin d’Angleterre.

En 2019, Meghan et Harry ont passé leur premier Noël en tant que parents d’Archie au Canada.

Et en 2020, les trois Sussex ont fêté les vacances dans leur nouvelle maison à Montecito.