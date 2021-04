Meghan Markle comparée à Donald Trump alors que la duchesse de Sussex regarde la présidence américaine – VIDEO | Royal | Nouvelles

Tom Bower et Ranvir Singh ont discuté de l’ambition de Meghan Markle de devenir président des États-Unis sur Good Morning Britain d’ITV. M. Bower a déclaré que la duchesse de Sussex devra surmonter sa sensibilité de la même manière que l’ancien président américain Donald Trump l’a fait pendant sa présidence.

Mme Singh a déclaré: «Vous dites qu’elle est sensible mais Donald Trump était le plus sensible.

«Vous dites que la sensibilité à la critique est un problème alors qu’en fait nous avons déjà eu un président extrêmement sensible et fragile face à toute sorte de critique.

« Ce n’est donc pas nécessairement un obstacle à la présidence. »

M. Bower a répondu: « C’est vrai, mais il l’a surmonté et elle devra le surmonter aussi. »