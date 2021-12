La duchesse de Sussex a lancé le projet «40×40» à l’occasion de son 40e anniversaire, un programme qui visait à demander à quarante des amis de la duchesse de donner quarante minutes de leur temps pour conseiller les femmes sur la façon de retourner sur le lieu de travail. Dans une vidéo de lancement avec l’actrice hollywoodienne Melissa McCarthy, Meghan a promis que le programme aurait un « effet d’entraînement » à travers le monde alors que chaque personne demande à quarante de ses propres amis de participer.

Mais l’expert de la famille royale Neil Sean a déclaré jeudi à sa chaîne YouTube que malgré les efforts pour en savoir plus sur l’avancement du programme, aucune mise à jour n’a été donnée sur son succès.

La révélation a maintenant suscité des questions sur ce que le projet a réellement réalisé depuis son lancement le 4 août de cette année.

M. Sean a noté à quel point le programme semblait au début être une «très grande incitation» compte tenu du nombre d’emplois perdus dans le monde, en particulier par les femmes, pendant la pandémie.

L’expert royal a déclaré: « Il ne semble pas y avoir de mise à jour.

« Nous ne savons pas exactement, avec toutes les célébrités qui ont été contactées, ce qu’elles ont fait…

« Et comment cela a-t-il progressé et y a-t-il eu du succès ? »

Il a demandé si les gens « ont soudainement repris leur vie sur les rails » grâce au programme, mais a noté qu’aucune mise à jour n’avait signifié que cette question était restée sans réponse.

M. Sean a poursuivi en soulignant qu’il « semble étrange » que Meghan fasse « une déclaration aussi énorme » sur le programme prometteur, mais sans donner suite à des rapports d’avancement ou à des détails quatre mois plus tard.

Mais il existe un certain nombre de témoignages de personnes du monde entier qui se sont engagées à consacrer 40 minutes de leur temps à aider d’autres femmes dans le cadre du programme.

Meghan Markle s’est également lancée dans d’autres projets, notamment la rédaction d’un livre d’images intitulé « The Bench », publié plus tôt cette année, sur le lien entre un père et un fils.

La duchesse, aux côtés de son mari, le prince Harry, a également signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify.

Elle travaille également sur une série animée pour Netflix intitulée « Pearl », décrite comme « une série familiale centrée sur les aventures d’une fille de 12 ans inspirée par une variété de femmes influentes de l’histoire ».